La defensa de Sànchez recorre al Suprem la decisió de Llarena perquè el jutge va fer consideracions "polítiques"

L'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, ha registrat aquest dilluns al Tribunal Suprem el recurs d'apel·lació en contra de la decisió del jutge Pablo Llarena de no deixar sortir el candidat de Junts per Catalunya (JxCat) per a la investidura. La decisió respon al canvi d'estratègia d'esgotar primer les vies possibles a Espanya abans de recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg per demanar mesures cautelars perquè pugui assistir al ple d'investidura.

En el recurs, presentat a la sala d'apel·lacions del Suprem -que encara ha de resoldre un altre recurs sobre Sànchez-, retreu a Llarena que no hagi aportat ni una sola "dada" en la decisió i que faci consideracions de caire "polític" en el veto per poder sortir de la presó, basant-se en "pures intuïcions personals". Per això, demana una resposta "d'extrema urgència" perquè es pugui celebrar el ple com més aviat millor.

En concret, la defensa de Sànchez recorre la decisió de prohibir un permís extraordinari per sortir de la presó només per a la votació del ple. Considera que la denegació vulnera drets polítics molt importants, tant individuals del diputat com col·lectius dels més de dos milions de votants dels tres partits que podrien donar suport a la investidura. Finalment, el recurs assegura que Sànchez no pot reiterar cap delicte de rebel·lió o sedició durant el trasllat amb furgoneta ni tampoc durant el discurs, ja que té inviolabilitat parlamentària.