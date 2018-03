El Suprem denega a Jordi Sànchez la llibertat per assistir al ple d'investidura

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha denegat la llibertat provisional a Jordi Sànchez, així com els permisos extraordinaris per poder assistir al ple d'investidura dilluns. Manté així la mesura cautelar de presó provisional, tal com demanava la fiscalia. Llarena ha resolt abans que una de les parts, l'acusació popular de Vox, informés sobre la seva posició.

El jutge basa la seva decisió en el risc de reiteració delictiva. Subratlla que els delictes que s'estan investigant es van desplegar precisament des d'actuacions legislatives i executives "clarament il·legals, i desatenent de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals disposats en l'ordenament jurídic", i que si Sànchez és investit president de la Generalitat, un màxim que considera "possible", poden tornar-se a produir delictes per sedició i rebel·lió.

La defensa de Sànchez ja ha anunciat que recorrerà la decisió de Llarena al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Ho farà dilluns a les 8 del matí, perquè Llarena ha fet pública aquest divendres la interlocutòria 35 minuts després del tancament del registre del TEDH.

Un permís més arriscat que el d'un pres terrorista

De fet, compara que el cas de Jordi Sànchez és més arriscat que el del diputat d'Herri Batasuna que va poder sortir de la presó el 1987 per presentar-se a lehendakari, Juan Carlos Yoldi. Si llavors, per a Llarena, hi havia només risc de fuga per ser integrant de banda armada, considera que ara hi ha la possibilitat que l'independentisme torni a governar i repetir els mateixos presumptes delictes.

A més, defensa que és impossible garantir que hi hagi prou mesures de seguretat per evitar noves mobilitzacions ciutadanes "tumultuàries". Posa com a exemple el Concert per la Llibertat, i assenyala que, després de la intervenció amb l'article 155, "la ciutadania emergeix com a agent polític que impulsa el procés independentista".

El motiu principal: l'acord entre ERC i JxCat

Però el motiu principal, per a Llarena, és el recent acord entre ERC i JxCat per impulsar el procés constituent a finals de legislatura amb la intenció de sumar els vots de la CUP. Per al jutge, aquest pacte "no rebutja impulsar la República amb efectivitat", sumat al fet que considera que el compromís de Sànchez de seguir les vies legals és "imprecís, arriscat i incert". No es creu així que hagi abandonat la via unilateral.

Segons Llarena, Sànchez s'ha negat a reconèixer l'autoritat judicial de l'Estat i ha estat fent proclames electorals des de la presó, fet pel qual el jutge no es fia del seu compromís. És per això que s'aferra al Concert per la Llibertat. Assenyala, a més, que l'exlíder de l'ANC no era diputat abans del 155 i que ara comparteix llista amb altres persones que no estan investigades, han rebut els "mateixos suports" que ells i podrien ser també investides, una manera de descartar que qualsevol dels presos polítics o investigats, fins i tot Jordi Turull, puguin ser investits.

Sobre el fet que hagi resolt abans que Vox s'hagi pronunciat, Llarena defensa ara que calia resoldre abans del ple de dilluns, tal com li va demanar el president del Parlament per escrit. Ara bé, va ser ell mateix qui va donar fins a cinc dies a les parts per enviar l'escrit, quan s'acostuma a deixar un termini d'al·legacions

ERC i JxCat recorreran a la justícia europea

Fonts de l’entorn del president del Parlament recorden que Torrent ja va anunciar que “s'esgotarien totes les vies per defensar els drets dels diputats i la sobirania del Parlament”. En aquest sentit, va apuntar que es recorrerà a Europa, al Tribunal Europeu de Drets Humans, per “defensar els drets de participació política de Jordi Sànchez”, informa Núria Orriols.