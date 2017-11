Albiol: "M'agradaria una campanya normal amb candidats normals i debats normals"

Xavier García Albiol segueix capficat amb la "normalitat". Si fa uns dies va demanar una remodelació de TV3 amb periodistes "normals", aquest dijous ha defensat una campanya electoral "normal", amb candidats "normals" i debats "normals". Així ho ha expressat el candidat del PP a les eleccions del 21-D en declaracions als mitjans després d'intervenir en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press a Madrid, on ha denunciat que l'independentisme ha provocat que aquesta contesa electoral sigui "estranya".

Preguntat per la proposta de Miquel Iceta que la Hisenda catalana recapti i gestioni tots els impostos, Albiol hi ha expressat la seva disconformitat i ha assenyalat que "facilitaria el frau, suposaria un augment de despesa en personal i provocaria un error de concepció perquè donaria el triomf a l'independentisme". "Si una cosa funciona a Espanya és la hisenda", ha afegit.

Albiol s'ha referit també a la possibilitat que els consellers, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart surtin de la presó les pròximes hores. "El PP no perdona el mal que han fet a la societat i a l'economia catalanes", ha apuntat Albiol, que no ha volgut entrar en la decisió que prengui el jutge. "Resulta contradictori estar cinc anys amb la matraca del Procés i que per sortir de la presó abracin la Constitució, però cadascú té la seva dignitat on considera oportú", ha afegit Albiol. En l'esmorzar informatiu, no ha descartat que Puigdemont posi els peus a Catalunya en plena campanya. "Estem curats d'espants", ha apuntat el líder del PP, que s'ha referit a "l'última ocurrència de convocar un referèndum per treure Catalunya de la UE".

Amb relació a les enquestes electorals, que indiquen una possible baixada de resultats respecte al 2015, el líder del PP ha recordat que el seu partit té "vot ocult" i ha apuntat que sempre han tingut més representació del que marquen els sondejos. Albiol ha desitjat que el PP "augmenti la representació" i es converteixi en una "força decisiva" a l'hora de configurar un govern que desbanqui l'independentisme. Una vegada més, s'ha mostrat convençut que les forces constitucionalistes -PSC, Cs i PP- sumaran majoria, però ha criticat que el partit de Miquel Iceta i d'Inés Arrimadas hagin deixat caure la possibilitat d'entendre's amb els comuns, partit que ha qualificat com objecte volador no identificat (ovni). "A qualsevol preu no és raonable governar", ha assenyalat Albiol, que ha assegurat el "perill" de caure en la temptació d'"arribar a acords amb els comuns i ERC".

En aquest sentit, ha negat que les paraules d'Iceta -va assegurar que no investiria amb els seus vots un candidat independentista- tinguin credibilitat i ha recordat que en diferents ajuntaments ha arribat a pactes perquè el PP no governés o els municipis s'adherissin a l'Associació de Municipis per la Independència. "I amb una abstenció? I si ERC renuncia a la independència?", s'ha preguntat Albiol. En definitiva, Albiol ha presentat el PP com "l'única força que pot garantir la centralitat" i a ell mateix com el "millor candidat" per "l'experiència exitosa de govern" que ha tingut al capdavant de l'Ajuntament de Badalona.

Albiol, ha demanat aquest dijous el vot per la seva candidatura en les eleccions del 21-D amb la promesa que servirà per "avalar l'aplicació de l'article 155, que va cessar Carles Puigdemont". "Cal seguir treballant en la línia del 155", ha defensat Albiol. El líder dels populars a Catalunya ha considerat que l'avanç de les forces constitucionalistes, "però especialment de qui ha assumit la responsabilitat de convocar eleccions", servirà per "restituir l'ordre constitucional, el diàleg entre tots els catalans i la convivència".

La secretària general dels populars, María Dolores de Cospedal, que ha sigut l'encarregada de presentar Albiol, ha considerat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha sigut "l'única decisió que s'ha pres els últims cinc anys per ajudar a l'interès general dels catalans". Cospedal ha subratllat que la veritable oportunitat perquè "tots els catalans puguin decidir el seu futur" serà el 21-D, que permetrà que no ho facin "exclusivament aquells que volen que a Catalunya imperi el pensament únic".