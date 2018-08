Ciutadans demana a Sánchez que torni a aplicar el 155 a Catalunya

Que "explori" si ha comès "un delicte d'apologia de la violència contra l'Estat" i que formalitzi un requeriment que suposaria un primer pas per a la reactivació del 155. Són les mesures que han demanat al govern espanyol, respectivament, el líder del PPC, Xavier García Albiol, i el de Ciutadans, Albert Rivera.

D'entrada, després que el president de la Generalitat, Quim Torra, assegurés a Lledoners que atacarien "aquest Estat injust", el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha instat el govern espanyol a tornar a aplicar el 155. "Demanem que li enviï un requeriment a Torra perquè acati la Constitució", ha explicat Villegas, que ha afegit que si la resposta del president de la Generalitat fos negativa, s'haurà d'aplicar el 155. Aquest requeriment és el primer pas per a l'aplicació de l'article 155. També Rivera ha exigit al govern de Sánchez un requeriment formal contra el Govern per les declaracions de Torra. "Agraeixo a Torra la sinceritat perquè crec que és evident que volen atacar l'estat espanyol", ha afegit.

El 155, per fer política

Tot i que formalment Torra no ha desacatat la Constitució, Villegas ha considerat que el 155 serveix "per fer política" i que, quan ja es produeix el delicte, se n'han "d'encarregar els tribunals". Per tant, Ciutadans defensa que no cal que s'incompleixi la llei per aplicar l'article. "Tornen a tenir els estris i si no fem res tornaran a fer un cop", ha denunciat el secretari general de Cs, que ha considerat que "no cal esperar que es facin els delictes". Per a Cs, l'aplicació del 155 s'hauria de centrar a intervenir els Mossos, els pressupostos, les ambaixades i els mitjans de comunicació, entre d'altres. De moment, però, ha afirmat que no estan previstes reunions amb els anomenats partits constitucionalistes per parlar de l'aplicació del 155.

Visiblement molest per l'actitud de Sánchez amb Catalunya, Villegas ha carregat contra l'executiu per "mirar cap a un altre costat" i l'ha acusat de "pactar amb els que ataquen la democràcia i la igualtat dels espanyols". Com a mostra d'aquesta "passivitat", s'ha referit a les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo –en què considerava que la frase de Torra no suposa "un atac a l'Estat"–, i ha lamentat que "li treguin importància" i que facin "com si no passés res a Catalunya".

"És el moment que Sánchez reaccioni: segueix instal·lat a la paràlisi i a les hipoteques per arribar a Moncloa", ha denunciat el dirigent del partit taronja, que ha afegit que "és un president incapaç d'enfrontar-se al repte secessionista". Per aquest motiu, ha considerat que les trobades entre Sánchez i Torra serveixen per "donar més ales als separatistes". "Sánchez s'equivoca d'aliats: està més a gust reunint-se amb Torra que amb Rivera", ha insistit.

Respecte a l'exhumació de Franco, Villegas ha considerat que és un tema "que importa molt poc a la majori d'espanyols" i que "no és una prioritat per a la majoria".

Delicte "d'apologia"

Al seu torn, Albiol ha demanat a Sánchez que "explori la via jurídica" per determinar si Torra va cometre un "delicte d'apologia", suposadament recollit en el Codi Penal. En declaracions a Onda Cero i a Antena 3, Albiol ha dit que aquestes afirmacions "van contra la legalitat vigent" i poden "encaixar en un delicte d'apologia de violència contra l'Estat". Per això, ha reclamat al govern de Pedro Sánchez que actuï i, si no ho fa, que doni explicacions de per què no ho fa quan l'estat de dret ho permet.

El líder popular assegura que "es tracta d'unes "declaracions molt agressives, bèl·liques". "Són gravíssimes", ha subratllat. També ha demanat explicacions al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, després que els Mossos d'Esquadra hagin identificat catorze persones per la retirada de símbols independentistes, ja que segons el seu parer es tracta d'una "il·legalitat".