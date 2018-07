Albiol acusa Sánchez de “pagar les factures” a l'independentisme per la seva investidura

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha assegurat aquest dilluns que la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, tan sols ha servit per “pagar les factures” de la investidura a l’independentisme. També ha acusat Sánchez de “deixar orfes” els catalans no independentistes, que “pateixen de manera injustificada el comportament irresponsable” dels governs de Carles Puigdemont i Torra. Per aquest motiu ha demanat al president del govern espanyol que comparegui al Senat per donar explicacions.



Per a Albiol, Sánchez hauria d'haver adoptat la mateixa actitud que Mariano Rajoy, i ha recordat que l'expresident espanyol no va fer "cap cessió" a l'independentisme. Sobre aquesta qüestió, s'ha mostrat crític amb el compromís de Sánchez de retirar els recursos contra les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional, que segons Albiol “es van aprovar expressament per buscar la confrontació amb el govern d’Espanya”. També s'ha mostrat contrari al traspàs de més competències.

Alhora, el popular també ha remarcat que aquestes "concessions" només permeten que els independentistes avancin. “No pot ser que Sánchez estigui cedint en tot més enllà del que és raonable, i que la resposta de Torra sigui continuar avançant en la direcció de ruptura”, ha afirmat.

Segons Albiol, durant la reunió Sánchez i Torra “no han sigut capaços de presentar cap proposta que no sigui satisfer el govern independentista”, i sobre Sánchez ha sentenciat que “només li preocupa seguir a la Moncloa al preu que sigui”.