Albiol avisa que si les estructures a l'exili es paguen amb diners públics hi haurà "conseqüències penals"

Carles Puigdemont no serà president de la Generalitat, però comandarà la internacionalització del Procés des de l'exili a través d'organismes com el Consell de la República, que s'hauria de constituir en els pròxims dies. Aquest divendres el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha avisat que aquest òrgan no pot estar finançat de cap de les maneres amb diners públics -els independentistes preveuen fer-ho a través d'una entitat privada-. Albiol ha dit que si l'Estat detecta que s'hi destina un sol euro de les arques públiques de la Generalitat, "hi haurà conseqüències penals".

En aquest sentit, el líder popular ha advertit que l'oficina de l'expresident de la Generalitat s'ha de situar a Catalunya i no en altres ciutats del món "com si fossin ambaixades". Albiol està convençut que als independentistes "no els passarà pel cap que el seu joc virtual el paguin tots els catalans". "Carles Puigdemont no és Josep Tarradellas i no pot situar-se a l'exili. Puigdemont només és un pròfug de la justícia", ha justificat el líder popular. "No hi haurà ni president ni Govern a l'exili", ha sentenciat. Per la seva banda, Ciutadans també ha explicat que estaran "molt atents" sobre el finançament de les estructures a l'exili que creïn els independentistes. "Estarem molt atents per veure qui paga la festa dels independentistes", ha advertit De Páramo en una roda de premsa al Parlament.

Després del pas al costat d'ahir de Carles Puigdemont, la candidatura de Jordi Sànchez comença a prendre forma, tot i que no té l'aval del govern espanyol. Així, Xavier García Albiol ha insistit que la candidatura de Sànchez no és el "millor camí per tornar a la normalitat", sinó que és una via per continuar "enquistats". El líder conservador ha instat els independentistes a proposar un candidat que no tingui comptes pendents amb la justícia, perquè "tenint en compte els precedents, sembla improbable que Jordi Sànchez surti de la presó". Encara que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena permeti a l'expresident de l'ANC ser al debat d'investidura, Albiol considera que governar des de la presó "no és el millor exemple de normalitat política".

Amb tot, aquest matí, en una entrevista a RAC1, Carles Puigdemont s'ha mostrat disposat a tornar a ser president de la Generalitat, una opció que Albiol considera "impossible". "Primer s'ha de presentar davant la justícia. Em sembla altament improbable que torni a ser president, però somiar és gratuït", ha etzibat Albiol.

Tot i les crítiques de populars i Ciutadans a la candidatura de Jordi Sànchez, el partit taronja descarta una vegada més presentar Inés Arrimadas com candidata a la presidència de la Generalitat en la nova ronda de contactes que el president del Parlament, Roger Torrent, ha de convocar en els propers dies. "No sumem", ha admès el portaveu de la formació, Fernando De Páramo. De tota manera, Albiol ha tornat a demanar a Arrimadas que intenti ser investida.

Després que Ciutadans anunciés ahir que presentaria un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per l'actuació de la mesa del Parlament i del president de la cambra, Roger Torrent, durant el ple d'aquest dijous, aquest divendres han estat els populars els qui han anunciat que també estudien presentar-ne un de cara a la setmana que ve. Amb tot, encara no han desgranat quins arguments jurídics faran servir, sinó que de moment encara estan mirant si hi ha "base legal per plantejar-lo".