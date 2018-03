Puigdemont : "La rendició no forma part del meu diccionari"

Després que el president Carles Puigdemont anunciés ahir que fa un pas al costat per facilitar la formació de Govern i la investidura de Jordi Sànchez, el candidat de Junts per Catalunya (JxCat) ha afirmat avui que no pensa rendir-se: "La versió que puguin donar des de la Moncloa fa riure de ridícula que és, la rendició no forma part del meu diccionari, però hi ha una anomalia democràtica que fa que el Parlament no pugui prendre la decisió que volia". En una entrevista a 'El Món a Rac1' des de Brussel·les, Puigdemont ha deixat clar que vol tornar a ser president de la Generalitat: "El Parlament té la majoria per fer-me president, però la nul·la separació de poders fa impracticable aquesta via, però mirarem de fer-la efectiva quan no pugui ser contestada pel TC".

"No podem acceptar el marc mental de la repressió, no pot ser que un jutge veti un candidat, qui ho ha de decidir és el Parlament", ha subratllat en relació a la candidatura de Sànchez. "És pot ser president de moltes maneres", ha afegit, tot i admetre que "no són les millors condicions per exercir la presidència". "Allò que en absència de violència es podia parlar de tot és una mentida", ha criticat sobre la negativa de l'estat a què Sànchez pugui sortir de la presó per ser investit com sí que van permetre amb el diputat d'Herri Batasuna Juan Karlos Yoldi.

Puigdemont, que no s'ha atrevit a aventurar un calendari per a la investidura perquè encara queden serrells per formar Govern, ha remarcat que "Sànchez té tots els drets com a diputat per ser investit president". "Sànchez és el número 2 de la candidatura i té una manera d'entendre la política transversal que el fa ser la persona més idònia", ha afirmat. Pel que fa al possible veto de Sànchez, confia que "hi hagi pronunciaments en el futur contra els abusos de l'Estat perquè no hi ha lleis que impedeixin ser a Sànchez president, s i l'estat ens força anar a eleccions i no deixen que el Parlament esculli el president hi haurà un col·lapse institucional". "No sóc a la cuina de les reunions, si fóssim en la lògica de Junts pel Sí seria normal que el vicepresident o el número 2 fos el candidat, però no ens hem presentat malauradament en coalició i com a primera força que som el candidat és Jordi Sànchez", ha rebatut en al·lusió a les paraules del portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, d'investir el vicepresident Oriol Junqueras amb el seu pas al costat.

Declaració d'independència

Puigdemont no ha volgut valorar el llibre de Sant Vila que parla dels dies previs a la proclamació de la independència, però sí que n'ha aclarit alguns detalls: "Si l'Estat s'hagués compromès a no aplicar el 155, alliberar els Jordis o recuperar el control de les finances hagués convocat eleccions, però el gest de l'Estat es trenca perquè es pensa en la lògica de partits i no de l'Estat", ha revelat el president, que ha assegurat que ell no va parlar amb cap membre del Govern.

"Si l'estat espanyol hagués donat aquestes garanties, s'haguessin celebrat eleccions perquè teníem davant el cop d'estat del 155, havíem vist l'actuació policial de l'1-O i volien liquidar l'autonomia de Catalunya", ha reiterat Puigdemont. "El 10 d'octubre vaig escoltar molta gent, també membres del govern espanyol, però és evident que l'estat mai compleix les promeses i aquest va ser el meu error", ha relatat el fins ara presidenciable, sobre la suspensió de la DUI davant la proposta de la Moncloa de no aplicar el 155.

"És evident que si el 155 feia camí i ens foragitaven de les institucions, en aquelles condicions que no eren les previstes era difícil desplegar la República", ha subratllat sobre el simbolisme de la DUI. "No podem pressuposar que la meitat de la població a Catalunya estigui en contra de la independència perquè no s'ha pogut dirimir votant en un referèndum", ha reblat el candidat de JxCat. Sobre les paraules de Mas denunciant que tot plegat va ser un engany, Puigdemont ha replicat que "no se'ns pot demanar que ho tinguéssim tot planificat".

"El minut 1 de la República no pot servir per ofendre un símbol que representa una part de la societat", ha assegurat sobre el fet de no abaixar la bandera espanyola de la Generalitat després de la proclamació de la independència el 27 d'octubre. "Avui Catalunya és una República en la ment de molts catalans, és una República des del punt de vista institucional, no només sentimental perquè s'ha validat en tres comicis", ha apuntat posteriorment.

Exili llarg

La decisió de marxar a l'exili que va prendre ell o d'assumir les responsabilitats penals com va fer Junqueras ha afirmat que es va assumir de manera individual. "Vaig anunciar que marxaria a Brussel·les a membres del Govern", ha anunciat deixant entreveure alhora que no li va comunicar al vicepresident del Govern. "No he utilitzat diners públics per la independència", ha reiterat sobre el delicte de malversació de fons públics que pesa sobre el Govern abans d'insistir que les despeses a la capital belga les assumeix ell directament amb donacions d'amics personals. "La llei de la presidència estableix que als expresidents els hi pertoca un equip de col·laboradors, un escorta i un espai on poder treballar", ha afirmat. "Resulta esperpèntic veure els diners públics que s'han gastat per escorcollar maleters per trobar-me, però sí que em vaig plantejar tornar però de manera descoberta si l'estat entenia que es podia mirar de resoldre aquest conflicte des del punt de vista polític", ha anunciat.

"Contemplo passar-me molt temps a Brussel·les, anys, i tristament els que són a la presó, també crec que s'hi passaran molt temps de manera injusta", ha lamentat. "Si l'estat espanyol modifica la seva deriva autoritària, em plantejaria el retorn", ha explicat abans de revelar que no ha parlat amb cap partit de l'oposició ni del govern espanyol des que va marxar a Bèlgica. "Vaig enviar una carta a tots els consellers que eren a la presó, però no tots la van rebre, vaig trucar a tots els consellers que van sortir de la presó, he parlat amb familiars de presos, però amb la dona de Junqueras, no, i reconec que va ser un error no parlar-hi", ha dit abans d'explicar que no pensa demanar asil.

"La conversa amb Comín és espontània i si m'assabento per la premsa que no hi ha investidura és normal que en aquell moment ho veiés negre", ha afirmat sobre la conversa amb el conseller que va ser gravada per un càmera del programa d'Ana Rosa Quintana. "Comín denunciarà Telecinco per violar la seva intimitat, no en deixarem passar ni una per defensa els nostres drets, va ser una violació inacceptable que va trencar totes les normes de l'estat de dret", ha advertit. "Ahir vaig presentar una denúncia a títol individual a les Nacions Unides contra el regne d'Espanya perquè es pronunciï sobre si s'han vulnerat els meus drets", ha deixat clar.

"Defensarem des de diferents fronts el dret a l'autodeterminació i fomentarem el debat sobre el Procés Constituent", ha explicat sobre les funcions del Consell de la República, que confia que es posi en marxa el més aviat possible. "Catalunya serà independent per una qüestió de justícia, però no vull parlar de terminis perquè això segurament ha estat un error, cal treballar per aquest objectiu", ha sentenciat mentre ha qüestionat la validesa dels resultats del darrer baròmetre del CEO, que apunta a un important descens del suport a l'independentisme: "És el primer CEO que es fa amb el 155", ha recordat.