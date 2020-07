Alcaldes de Galícia i Euskadi demanen suspendre les eleccions a les zones amb rebrots

El lehendakari, Iñigo Urkullu, i el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, van decidir fer les eleccions autonòmiques el 12 de juliol amb l'argument que així evitarien els possibles rebrots de coronavirus que s'esperaven a la tardor. El que segurament no podien imaginar és que els rebrots arribarien abans i, a més, en plena campanya electoral: a Euskadi, al poble d'Ordizia; i a Galícia, a la comarca d'A Mariña. Uns quants alcaldes de les dues zones ja han demanat que se suspenguin en aquests indrets els comicis de diumenge.

A Galícia, deu alcaldes de la comarca afectada van signar aquest dimecres un manifest per demanar que s'aturin els comicis a la seva zona perquè no disposen "de mitjans, capacitat o recursos" per fer les eleccions amb totes les garanties, informa l'agència Efe. Són els regidors de Viveiro, Ourol, Burela, Foz, Barreiros, Travada, Alfoz, Lourenzá, Ribadeo i Pontenova, que han insistit en la necessitat de suspendre el procés electoral a la comarca mentre "no es garanteixi l'exercici de vot en condicions segures i legals". Consideren que aquestes condicions no es garantiran fins que no es "controlin els rebrots pel coronavirus" perquè actualment, apunten, hi ha risc sanitari per a les persones que volen exercir el dret de vot però també per a les persones que han de formar part de les meses electorals.

En el cas d'Euskadi, la queixa prové de l'alcalde del municipi afectat pel brot, Ordizia. Adur Ezenarro, d'EH Bildu, ha exposat que no considera que hi hagi "les garanties tant de seguretat com democràtiques" perquè es puguin fer les votacions, perquè un "nombre cada vegada més gran de veïns s'han de quedar a casa i no tenen garantit el dret de vot".

La Junta Electoral avala que s'hi voti

En canvi, tant la Junta Electoral com els presidents Feijóo i Urkullu discrepen dels alcaldes i consideren que sí que s'hi pot votar. El president gallec, per exemple, ha anunciat fins i tot que es planteja aixecar les limitacions a la mobilitat de la comarca –que està confinada– demà mateix. El seu argument és que els casos es concentren al municipi de Burela i que a la resta cada cop hi ha una situació més pròxima a la normalitat.

El lehendakari també va considerar aquest dimecres que la situació estava controlada, tot i que va fer una crida a la població perquè creu que hi ha una "relaxació" en les mesures de seguretat per evitar contagis. La seva posició ha rebut aquest dijous l'aval de la Junta Electoral del País Basc, que considera que hi ha "les suficients mesures adoptades" per garantir la seguretat dels votants. Tant el govern gallec com el d'Euskadi han fet decrets per regular com s'han de desenvolupar les jornades electorals en termes sanitaris. Les dues comunitats han establert, per exemple, que la mascareta sigui obligatòria per entrar als col·legis electorals.

El govern espanyol pressiona Feijóo

El govern espanyol ja fa alguns dies que pressiona Feijóo i, alhora, intenta no entrar en la situació del País Basc. Aquest dijous la ministra portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ha reclamat al president gallec que adopti mesures per fer "compatibles" el dret de la salut i el dret de vot. No ha precisat quines. També ha dit que el govern espanyol no descarta tornar a activar l'estat d'alarma si així ho recomanen les "autoritats sanitàries".