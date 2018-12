Alejandro Fernández critica Vox i ofereix "l'abric clàssic" del PP davant el "verí del populisme"

El recentment estrenat president del PP català, Alejandro Fernández, és conscient que agafa les regnes del partit en un dels moments més durs per als conservadors. "Soc català, espanyol i del PP, és el millor que es pot ser en aquesta vida", va dir quan va ser elegit, encara que aquesta definició va representar poc més del 4% dels votants el 21-D. Una xifra que està determinat a ampliar. Aquest dimarts, en un esmorzar al Fòrum Europa, ha ofert al públic l'"abric clàssic" del PP en contraposició al "verí del populisme" que està "de moda", representat pels independentistes, però també per Ada Colau i per Vox, de qui ha criticat amb contundència les "solucions màgiques" que planteja i la seva aposta per eliminar les autonomies.

"La destitució de Quim Torra és condició necessària i urgent, però no suficient", ha assegurat, i ha insistit que quan el president parla de la via eslovena "no és cap broma". L'ha acusat, a més, d'una irresponsabilitat "queixosa, irascible, que exigeix drets que no existeixen".

El concepte de populisme ha servit Fernández per filar les seves crítiques cap a bona part dels seus adversaris, als quals ha contraposat el seu projecte. "En temps d'acció directa, aposto pel parlamentarisme, la paraula; en temps de fake news, aposto per la veritat; i en temps de solucions fàcils a problemes difícils, aposto pel rigor i el coneixement", ha sentenciat, rebutjant també els plantejaments de Vox: "Dissoldre l'Espanya de les autonomies seria un gravíssim error, trencaria els 40 millors anys de la història". En el mateix sentit, ha valorat l'èxit del partit d'extrema dreta a les eleccions andaluses de la manera següent: "Entenc que molta gent constitucionalista senti que els seus drets estan essent trepitjats, i davant d'això poden veure plausibles alternatives populistes i solucions màgiques".

Per a Fernández, cal revifar un "centre dreta fort", un concepte que considera que no representa Ciutadans: "És una plataforma de rebuig del separatisme, però no té els valors clàssics del centre dreta". En el mateix sentit, ha insistit en la necessitat de plantejar una moció de censura contra el Govern. "Encara que no es tingui la majoria la societat pot percebre que existeix una majoria que s'està conformant", ha recalcat: "Nosaltres donarem suport a Inés Arrimadas i esperem que els socialistes també ho facin", insistint en una reivindicació que el PP ha mantingut des del 21-D. Al seu torn, Cs sempre s'ha negat a presentar una moció de censura, argumentant que no tenen la majoria necessària per plantejar una alternativa de govern.

Descarta entrar a la plataforma de Valls

En la mateixa línia de marcar distàncies amb Cs, el líder del PP també s'ha referit a la política municipal a Barcelona descartant de ple sumar-se a la candidatura de Manuel Valls, que no considera de centre dreta sinó "més escorat a l'esquerra". "Diuen que ens quedarem sense representació: i tant que tindrem representació", ha promès. Ha alabat la gestió d'Alberto Fernández, que ahir va anunciar que plegava, però no ha donat detalls sobre el seu substitut.

El popular ha tancat la seva intervenció dirigint-se al públic, que l'escoltava a l'Hotel Palace de Barcelona: "Els torno a demanar humilment que ens ajudin i el camí és molt complicat", ha reconegut. "El que ofereixo, esforç, camçi tortuós, no sembla molt temptador". "Ningú donava un duro pels pares d'Europa i van triomfar, i nosaltres triomfarem", ha assegurat.