Alejandro Fernández agafa avui les regnes d'un PP en les seves hores més baixes

Feia temps que Alejandro Fernández aspirava a assumir la presidència del PP català. I el moment li ha arribat quan el partit es troba en les seves hores més baixes. Davant seu, el nou president dels populars catalans se li presenta el repte de fer ressuscitar a Catalunya un Partit Popular a qui Ciutadans se li ha menjat bona part del seu terreny electoral. Avui al matí, 750 compromissaris estan cridats a participar en el congrés extraordinari que servirà per rellevar Xavier García Albiol i ratificar Fernández com a nou líder del partit.

El "rearmament ideològic" del PP, segons ha dit el mateix Fernández en diverses ocasions, és un dels principals objectius del futur president popular, és a dir, recuperar el discurs conservador sense complexes que, segons algunes veus del partit, s'ha perdut durant el temps que Xavier García Albiol ha estat al capdavant de la formació conservadora. Fernández considera que aquesta via servirà per confrontar l'independentisme a través de les idees.

De fet, el nou president del partit es basarà en el model del líder dels populars espanyols, Pablo Casado, que ha centrat el seu projecte en un gir a la dreta que els diferenciï de Ciutadans. En els últims mesos, Fernández ha assumit més protagonisme al Parlament i ha pronunciat discursos en què ha buscat, moltes vegades, el cos a cos amb el president de la Generalitat, Quim Torra. L'últim, el que va assegurar que tant ell com Torra eren "un parell d'espanyolassos".

Xavier García Albiol deixa el partit amb els pitjors resultats de la història del PP. El va agafar amb 19 diputats, però a les eleccions del 2015, va perdre 8 diputats i es va quedar amb 8. Ara bé, la patacada més important se la va endur en les eleccions del 21-D de l'any passat, en què els populars es van quedar amb 4 diputats. Albiol explica aquesta derrota pel fet d'haver aplicat l'article 155, una aplicació que continua defensant, però que assegura que la intervenció de l'autonomia la va capitalitzar Ciutadans.

Malgrat el mal moment dels populars, el partit aspira a recuperar ciutats com Badalona i Castelldefels. Precisament, el principal argument que ha esgrimit Albiol per abandonar la presidència del partit és poder-se centrar en la campanya per recuperar l'alcaldia de Badalona. A hores d'ara, els populars tenen una única alcaldia, la de Pontons, a l'Alt Penedès.

De moment, per afrontar aquesta nova etapa, Alejandro Fernández s'ha envoltat d'un equip -que farà públic avui- que té com a home fort el portaveu del PP a l'ajuntament de Cornellà de Llobregat, Dani Serrano, que serà el nou secretari general. La cúpula, però, tornarà a estar plena d'equilibris entre els diferents sectors del partit. Tot i reduir el nombre de vicesecretaries -que Albiol va fer créixer fins a deu per donar representació a totes les famílies del partit-, Fernández preveu reduir-les fins a sis.

Entre els membres de la nova cúpula, però, hi són representades tots els sectors del partit. Així, el futur president del partit preveu integrar persones com l’exalcalde de Castelldefels Manuel Reyes; la mà dreta d’Albiol a Badalona, Maritxu Hervás; la presidenta del partit a Lleida, Marisa Xandri, i l’exdiputat al Congrés de Diputats Toni Gallego -afí a Dolors Montserrat-. Altres fonts també apunten que l’actual diputada al Congrés de Diputats i exregidora a l’Ajuntament de Barcelona Àngels Esteller -afí a Alberto Fernández Díaz-, també optaria a una vicesecretaria, com l’actual vicesecretari d’organització, Alberto Fernández Saltiveri.