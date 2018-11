Alfred Bosch manté la voluntat de reunir-se amb Borrell perquè "cal parlar amb els oponents"

Primera roda de premsa del nou conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, i des de Brussel·les. L'exalcaldable d'ERC per Barcelona ha estrenat les seves noves funcions des de la capital europea, on s'ha reunit amb els representants de la Generalitat a tot el món, també amb la delegada davant la UE i exiliada, Meritxell Serret. Bosch ha explicat que la seva intenció continua sent reunir-se amb el ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell. Ha explicat que han mantingut una breu conversa per telèfon i que s'han intercanviat "algun missatge". I, malgrat la petició de dimissió del ministre arran de la multa pel cas d'Abengoa, ha mantingut ferma la intenció de "continuar parlant amb el Regne d'Espanya".

"El diàleg s'ha de mantenir, més enllà que qui hi sigui faci bé o malament la feina", ha deixat clar. Segons Bosch, la seva voluntat principal és mantenir obert el canal del diàleg perquè "cal parlar amb els oponents", ja que "parlar amb els amics és relativament fàcil". L'acabat de nomenar conseller d'Acció Exterior ha posat dues premisses bàsiques com a base per al diàleg: mantenir-se dins el marc democràtic i el respecte.

Delegacions a tot el món

Bosch ha avançat la seva intenció de continuar expandint la representació catalana a l'exterior. Ha explicat que el seu departament s'ha marcat tres fases de treball: d'una banda, la recuperació de les delegacions tancades que ja s'ha anat fent fins ara; de l'altra, la consolidació de les existents; i, finalment, una expansió "mundial" que encara no té data ni primeres destinacions, però que es fixa l'objectiu d'arribar als cinc continents. Ara mateix Catalunya només té delegació fora d'Europa als Estats Units. I s'ha refermat en aquesta intenció, malgrat els advertiments del govern espanyol i, concretament, del ministre Borrell. Bosch ha reivindicat que entra dins les competències de la Generalitat obrir delegacions a l'exterior i que els avisos del ministeri no són vinculants. Actualment la Generalitat té delegacions a Londres, París, Washington, Ginebra (que cal acabar de reobrir), Roma, Berlín i Brussel·les.

Alfred Bosch també ha explicat que aquest dimarts es va trobar al Consell per la República amb Carles Puigdemont i que el seu objectiu és trobar-se amb tots els exiliats, també amb Anna Gabriel i Marta Rovira.

La feina del Govern a l'exterior és un dels pilars per internacionalitzar el Procés que, a més, ara entra en una fase clau perquè s'espera que a principis de l'any que ve es facin els judicis contra els dirigents independentistes. Bosch ha explicat que un dels seus objectius és intentar que es conegui la repressió i la situació que es viu a Catalunya a tot el món: "Encoratjarem tots aquells que siguin sensibles perquè puguin seguir de prop el procés judicial. Això ajuda al fet que es conegui la veritat", ha conclòs. També ha reivindicat la voluntat d'avançar cap a la celebració d'un referèndum i cap al dret de decidir.

Demostrar unitat amb el Consell per la República

Pel que fa a la coordinació amb tots els agents i actors internacionals amb què compta el Govern i l'independentisme, Bosch ha reivindicat que qui té la competència primera de fer l'acció de govern a l'exterior és la Generalitat: "A partir d'aquí tots els agents que estiguin implicats en la internacionalització hem de parlar i ens hem d'entendre".

El nou conseller d'Acció Exterior ha defensat que el Govern parli amb el Consell per la República "des del respecte mutu", i que cal "posar-se d'acord i donar imatge d'unitat": "Perquè tothom ho agraeix a casa nostra".