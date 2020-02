Alfonso Alonso no serà el candidat del PP a les eleccions basques després del seu xoc amb Casado

El president del PP basc, Alfonso Alonso, no serà el candidat del PP a les eleccions basques de el 5 d'abril, segons ha donat ell mateix a conèixer al seu compte de Twitter. En un breu missatge, el líder dels populars bascos ha afirmat que el president del PP estatal, Pablo Casado, li "acaba de comunicar que no serà candidat a les eleccions basques". "Vull agrair tot el suport del Partit Popular basc que és i serà sempre el meu partit", ha afegit.

El Presidente de @populares, Pablo Casado, me acaba de comunicar que no seré candidato a las elecciones vascas. Quiero agradecer todo el apoyo de @PPVasco que es y será siempre mi partido. — Alfonso Alonso (@AlfonsoAlonsoPP) February 23, 2020

Alonso s'havia oposat a l'aliança que Casado ha pactat amb Inés Arrimadas per fer una coalició electoral amb Ciutadans. Divendres havia d'anar a Madrid a rubricar l'aliança, però com que no havia participat en la negociació i considerava que el líder estatal no havia escoltat l'opinió dels populars al País Basc, no s'hi va presentar.

El que sí que va fer va fer, però, és opinar a través de Twitter: va titllar el pacte PP i Cs a les properes eleccions autonòmiques del 5 d'abril d'"inassumible" perquè "no té relació amb la realitat" d'ambdues formacions al País Basc. En les passades eleccions espanyoles del 10 de novembre, per exemple, el PP va aconseguir el 8,8% dels vots, mentre que Ciutadans es va quedar en l'1,1%. El partit taronja, de fet, no té representació a la cambra basca i, amb el pacte amb el PP, s'assegura dos llocs a la candidatura.