Anna Gabriel no anirà a declarar al Suprem perquè considera que no tindria un judici just

L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel no anirà demà a declarar al Tribunal Suprem per respondre a les preguntes del jutge Pablo Llarena com a imputada per la causa oberta per presumpta rebel·lió i sedició contra els membres del Govern i diversos líders independentistes perquè considera que no tindria un judici just, segons ha dit en una entrevista al diari suís 'Le Temps'.

540x306 Entrevista a Anna Gabriel, al diari suís 'Le Temps' Entrevista a Anna Gabriel, al diari suís 'Le Temps'

"No aniré a Madrid. Em persegueixen per la meva activitat política i la premsa governamental ja m'ha declarat culpable", diu Gabriel en l'entrevista. "Com que no tindré un judici just al meu país, n'he buscat un en què pugui protegir els meus drets", explica l'exdiputada.

Gabriel, que des de fa unes setmanes és a Ginebra, on està sent assessorada pel lletrat suís Olivier Peter, conegut per haver portat casos d’extradició de col·laboradors d’ETA, fa referència a les recents filtracions a la premsa sobre la investigació policial, en què la Guàrdia Civil dibuixa el retrat d'una activista ferotge i l'acusa d'haver participat en la formació d'un consell de direcció de la rebel·lió independentista i d'haver encoratjat la població per a la desobediència. "Sempre he fet campanya pel referèndum, però de manera pacífica. La qüestió de Catalunya s'ha de resoldre políticament, mentre que les autoritats espanyoles volen silenciar la independència mitjançant la repressió", rebat l'exparlamentària de la formació anticapitalista a l'entrevista.

Gabriel, de 42 anys, afirma que se n'ha anat a Suïssa perquè allà serà "més útil" per al moviment independentista "que entre reixes". "Quan he vist el destí d'alguns dels meus col·legues, que són a la presó des del mes de desembre, m'he adonat que havia de marxar. No soc l'única que podria anar a la presó. Tot el Govern està amenaçat", remarca la que va ser portaveu dels cupaires al Parlament. L'exdiputada, en la mateixa línia que a la carta d'aquest passat dilluns d'Oriol Junqueras, compara la situació de Catalunya amb la de Turquia, i diu que s'està desenvolupant "una caça de bruixes amb gairebé 900 persones sota investigació, entre les quals mestres, policies, polítics i fins i tot simples votants". A més, diu que és víctima de "la violència dels feixistes", dels que assegura que rep diàriament amenaces de mort, i denuncia que "el govern no fa res per garantir" la seva seguretat.

El diari es pregunta si les autoritats espanyoles presentaran una demanda d'extradició o si sol·licitaran una comissió rogatòria per interrogar-la a Ginebra, i apunta que l'advocat de Gabriel considera "poc probable" la petició d'extradició, després que el jutge retirés l'euroordre contra Carles Puigdemont a Bèlgica. Peter assegura que els membres del tribunal que ha de jutjar Gabriel "són pròxims al poder i no ofereixen garanties d'independència i imparcialitat". També apunta que la demanda d'extradició seria "il·lícita", perquè Gabriel és objecte de "persecució política". I conclou: "Confiem que les autoritats suïsses no legitimin l'empresonament d'electes per haver volgut defensar el dret a votar".

Missatge de Gabriel

La CUP ha difós un missatge de Gabriel al seu compte de Twitter en què critica la involució democràtica de l'estat espanyol: "No som les persones citades pel Suprem qui hauríem d’estar sota investigació, sinó l’estat espanyol i la seva baixa qualitat democràtica", subratlla l'exdiputada de la formació independentista.

La CUP ha emès un comunicat on dona ple suport a la decisió de la membre del grup parlamentari en l’anterior legislatura al Parlament i insisteix en el "caràcter polític del judici plantejat pel Tribunal Suprem espanyol, subratllada pel fet que la mateixa vicepresidenta del govern espanyol ja va dir que la seva intenció era suprimir i liquidar l’independentisme". La CUP fa una crida a secundar totes les mobilitzacions de suport a les persones investigades i represaliades per l’estat espanyol i a participar en les activitats solidàries programades a Sallent aquest dissabte en solidaritat amb Gabriel. Els cupaires faran una roda de premsa aquesta tarda de dimarts on ampliaran i desenvoluparan aquestes informacions.