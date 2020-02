Anul·lar el judici a Companys, reformar el finançament i inversions lligades als pressupostos: els 44 punts de Sánchez

Fins ara sempre havia estat el president de la Generalitat qui havia arribat a les reunions amb el president espanyol de torn amb un document per iniciar la negociació. Primer va ser Artur Mas qui va portar una llista de 23 demandes a Mariano Rajoy, que es va ampliar a 46 quan va ser Carles Puigdemont qui es va trobar amb l'expresident espanyol. Aquest dijous, però, ha sigut Pedro Sánchez qui ha arribat al Palau de la Generalitat amb una proposta: un document que la Moncloa ha batejat com a Agenda per al retrobament i en el qual l'executiu espanyol no fa cap referència a l'autodeterminació però mostra a través de 44 punts la seva predisposició a parlar d'algunes de les demandes fetes fins ara pel Govern.

Més enllà del compromís de constituir la taula de diàleg durant aquest mes de febrer i la promesa vaga d'evitar la judicialització de la política –tot i remarcar que "el govern espanyol respectarà la independència i les resolucions del poder judicial i vetllarà pel seu compliment"–, el document de Sánchez específica la predisposició a abordar aspectes com l'anul·lació del judici a Lluís Companys, la reforma del finançament autonòmic i un seguit d'inversions que dependrien, això sí, de l'aprovació d'uns pressupostos generals de l'Estat als quals el PSOE vol que l'independentisme es comprometi a donar suport. Aquestes són algunes de les principals mesures del document:

Diàleg polític i regeneració institucional

La taula de diàleg es posarà en marxa durant el febrer i té com a objectiu "buscar solucions polítiques que reflecteixin els interessos d'una àmplia majoria de catalans". Això sí, "en el marc de la llei i el respecte a la seguretat jurídica".

Pel que fa al judicialització, el govern espanyol es mostra disposat a tornar a parlar d'aquells temes que ara estan en litigi però pendents de recurs o de sentència per intentar rebaixar la conflictivitat institucional.

El govern espanyol remarca també el seu compromís d'anul·lar les condemnes i sancions a les víctimes de la dictadura, entre les quals la de l'expresident Lluís Companys. S'aniria així un pas més enllà del que va fer el govern espanyol el 21 de desembre del 2018, quan es va reunir a Barcelona i va aprovar una "declaració de reparació" per l'afusellament de l'expresident de la Generalitat.

En el cas de les delegacions a l'exterior, el govern espanyol remarca que "s'han d'ajustar als principis continguts a la llei d'acció i servei exterior de l'Estat".

Finançament autonòmic i inversions

El govern espanyol remarca l'objectiu de reformar aquesta legislatura el model de finançament autonòmic perquè garanteixi "la lleialtat i solidaritat entre territoris i la igualtat de tots els espanyols".

El document avança també que el govern espanyol flexibilitzarà l'objectiu de dèficit per donar més aire a les autonomies, tot i que Sánchez ha evitat donar detalls a l'espera que sigui la ministra d'Hisenda qui porti aquest divendres una proposta al Consell de Política Fiscal i Financera.

El govern espanyol es compromet també que el pressupost de l'Estat del 2020 compleixi la disposició addicional tercera de l'Estatut "com ja passava en el projecte de pressupostos del 2019". Aleshores, però, l'Estat havia adjudicat a Catalunya el 16,8% del pressupost, per sota del 19,2% del PIB català.

També es vincula als pressupostos generals de l'Estat el debat sobre les necessitats de finançament que tenen els Mossos d'Esquadra, la dependència o les polítiques actives d'ocupació.

Infraestructures

El document afirma que s'està avançant en el Corredor Mediterrani i les estacions de Sants i la Sagrera, així com el pla de Rodalies. També manté els compromisos de finançament dels nous accessos al port de Barcelona.

El govern espanyol també remarca que preveu invertir a l'aeroport del Prat més de 1.500 milions d'euros els pròxims anys, així com treballar en la nova Ciutat Aeroporturària i actualitzar els plans directors dels aeroports catalans.

Transferències i traspassos

El govern espanyol afirma que hi ha "total disponibilitat per al diàleg" i que hi pot haver "avenços a curt termini" en matèria de "beques, compensacions per noves places judicials i reclamacions administratives".

Mobile World Congress