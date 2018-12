Aragonès lamenta que Sánchez prefereixi "mesures cosmètiques" i no afronti els "problemes de fons" amb Catalunya

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha advertit Pedro Sánchez que l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat només passa per resoldre les que considera "qüestions primordials" del panorama polític actual. És a dir, per donar sortida "de manera democràtica i amb un referèndum" la situació a Catalunya i per "desjudicialitzar" la resposta de l'estat espanyol a la "proposta política catalana". Així ho ha manifestat aquest dilluns al matí als micròfons de Catalunya Ràdio, on també ha lamentat que en les últimes dècades la "batalla" dels governs centrals s'hagi centrat a "no donar un tracte singular" a Catalunya malgrat que "saben que no és una comunitat autònoma més".



Sobre la resolució dels conflictes, Pere Aragonès ha informat la periodista Mònica Terribas que dijous passat el Govern hauria obert la porta a la creació d'una comissió de mediació formada per "personalitats independents" estructurada en "tres fases: diàleg, negociació i votació". "Ho vam posar damunt de la taula i ells en van prendre nota", ha dit.

En la mateixa línia, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha reiterat als micròfons de la Cadena SER que "l'única possibilitat" de tramitar els pressupostos passa per la proposta d'una "solució política" per part de Sánchez. Artadi, a més, ha assegurat que durant la reunió entre els governs es va insistir en la necessitat de "posar data, metodologia i regularitat" al diàleg. La portaveu també ha destinat unes paraules a Felip VI, que aquest dilluns a la nit pronunciarà el tradicional discurs nadalenc. "Caldrà veure si fa veure que no passa res o si fa alguna declaració més polèmica", ha manifestat, i ha reiterat que el que hauria de fer "és demanar perdó" per "un discurs en contra dels catalans" com el que va pronunciar el 3 d'octubre del 2017.



Sobre el consell de ministres celebrat divendres passat a Barcelona, Aragonès ha lamentat que l'executiu socialista "encara no ha entès" la situació a Catalunya i que, per aquest motiu, continua "prenent decisions com si la societat catalana no fos prou madura". Una clara al·lusió a l'anunci de la portaveu del govern espanyol Isabel Celaá divendres passat sobre el canvi de nomenclàtor de l'aeroport del Prat, que passarà a dir-se aeroport Josep Tarradellas. "L'Estat creu que amb mesures cosmètiques no caldrà resoldre els problemes de fons", ha dit, però ha recordat que "continuen".



Tot i així, el vicepresident del Govern ha volgut posar en valor la declaració conjunta que els dos governs van efectuar dijous passat respecte al futur polític de Catalunya. "Pot semblar un posicionament ambigu", ha admès, tot i apreciar que, per primer cop, l'Estat emet una declaració oficial "reconeixent que hi ha un conflicte" i que necessita "una resposta política avalada per la ciutadania catalana". Un document que, des dels micròfons de la SER, Artadi ha qualificat de "pas endavant", malgrat reconèixer que també li hauria agradat "que anés molt més enllà".



Desacord entre les files independentistes

Des de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, Aragonès també ha parlat de l'estratègia que hauran de seguir les formacions independentistes en vistes al judici que començarà al gener i a les municipals de l'any vinent. Segons ha explicat, Esquerra Republicana ha mantingut "sessions de treball" amb la resta de partits sobiranistes sense que s'hagi assolit un acord total. En qualsevol cas, ha matisat que coincideixen en aspectes relatius a la diagnosi de la situació i en la "necessitat de desenvolupar una major capacitat de resistència" davant d'un Estat que, ha indicat, "no va respondre democràticament a l'embat democràtic de Catalunya".



Respecte a la suposada divisió entre les files independentistes, el conseller i vicepresident considera que "hi ha qui creu que ja estem gairebé al cim" i d'altres, com els republicans, que pensen que "cal anar amb més i millor equipament per coronar-lo". En aquest sentit, Aragonès ha defensat l'actuació en el passat dels líders independentistes empresonats i ha conclòs: "Si avui no som independents, no és per una qüestió de lideratges, perquè aquestes persones s'han sacrificat el màxim i ara pateixen l'exili i la presó".



El Govern acusarà Cs de denúncia falsa

Aquest matí, el vicepresident també ha fet pública la voluntat del Govern de denunciar Ciutadans de denúncia falsa en cas que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) arxivi la querella preventiva que els d'Arrimadas van presentar el passat divendres per incitació a la sedició. "Estic convençut que el TSJC desestimarà la querella. Quan ho faci, nosaltres emprendrem accions legals", ha avançat Aragonès.

"Crec que ja n'hi ha prou i que no hem de deixar-ne passar ni una" ha sentenciat el conseller d'Economia, i ha assenyalat que hi ha límits que "s'han traspassat" per part de Ciutadans, ja que "una denúncia falsa és un delicte".