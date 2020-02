Aragonès demana a Torra que no allargui la convocatòria d'eleccions

Enmig del debat sobre quan s'han de convocar les eleccions, potestat exclusiva del president Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha apostat per "no allargar en excés la legislatura perquè en termes polítics s'ha de fer un cert reset". En una entrevista a la Cadena SER, el també coordinador nacional d'ERC ha afegit que "s'han de tornar a repartir les cartes electoralment" però no s'ha pronunciat directament sobre si els comicis haurien de ser abans o després de l'estiu. "ERC està preparada per a qualsevol escenari perquè les urnes no ens fan por", s'ha limitat a dir.

El vicepresident ha explicat que ha plantejat al president Torra que el més "raonable" és parlar de la data de les eleccions en el moment que s'acosti l'anunci i ha afegit que s'ha de fer "el més raonable i el que faciliti més la gestió del dia a dia". L'objectiu és, segons ha detallat, "tornar a començar i que això serveixi per arribar a consensos amplis a Catalunya". Uns comicis en què Aragonès es postula per ser el cap de llista, tot i l'ombra allargada del líder del partit, Oriol Junqueras: "Estic a disposició del partit, però el pla A i el pla B és que ho sigui Junqueras", ha deixat clar. En qualsevol cas, ha remarcat que l'última paraula la tindran els militants. "L'opinió de Junqueras serà molt important, però la decisió és col·lectiva", ha conclòs.

Aragonès ha reiterat que pensen arribar fins al final amb la taula del diàleg entre governs, que ha apuntat que tindrà lloc abans que s'acabi el mes. "No ens aixecarem mai de la taula de diàleg", ha sentenciat abans de remarcar que "qualsevol alternativa seria molt pitjor". El dirigent republicà ha reconegut que "és molt millor que hi hagi un mediador", però ha rebatut que "no es pot desaprofitar aquesta oportunitat si no hi és (el mediador)" perquè "gairebé no s'ha parlat els últims vuit anys". Ha marcat distàncies, així, amb JxCat, que ho posa com a condició necessària per començar a negociar.

De fet, ha recordat que l'acord ERC-PSOE per a la investidura no inclou un mediador internacional. "Si hi ha condicions millors que l'acord que hem aconseguit, millor. Si algú pot millorar-les, tindrà el nostre reconeixement, però si no és possible, no podem dir que ara no hi ha diàleg", ha defensat. De tota manera, Aragonès s'ha mostrat convençut que al final el conjunt de l'independentisme no desaprofitarà l'oportunitat d'engegar les negociacions i ha avisat que, si no, seria una "decisió errònia".

No ho veu així el seu soci de Govern. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha insistit que és necessari un mediador perquè la mesa de diàleg entre governs "no sigui una pantomima". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha assegurat que des de JxCAT volen que la mesa vagi bé però ha assegurat que "la millor garantia és que hi hagi un mediador". Ho ha justificat assegurant que les confiances "estan tocades" i que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "és imprevisible". En ser preguntat sobre què passa si l'executiu espanyol no accedeix a que hi hagi aquest mediador ha respost: "Ja veurem què fem". El mediador ha de ser algú "neutral" i ha de permetre donar "transparència" a la negociació.

Sobre si ERC facilitarà els pressupostos de l'Estat, Aragonès ha avisat que no donaran cap "xec en blanc" i que el PSOE ha d'estar preparat per a una "negociació dura", i ha recordat que "aquí a Catalunya ens hem passat cinc mesos per aprovar-los". Segons ha explicat Aragonès, primer cal que el PSOE compleixi amb la taula de negociació entre governs i que es posi en marxa. "Per a un segon acord, que hauria de ser els pressupostos, fa falta complir el primer, que és la constitució de la taula de diàleg", ha advertit. Llavors, ERC estarà disposada a parlar dels comptes estatals, però també ha afegit que no només s'han de negociar qüestions relacionades amb Catalunya sinó que també hi ha temes "fonamentals" per als ciutadans com el model de pensions i de la seguretat social.