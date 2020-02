Aragonès serà el candidat d’Esquerra a la presidència de la Generalitat

La batalla jurídica a Europa determinarà si Oriol Junqueras pot tornar a ser candidat d’ERC. Els republicans fa temps que van decidir que el presentarien sempre que poguessin, però la condemna del Tribunal Suprem ho fa pràcticament impossible: només tindrà alguna opció si prospera el seu recurs per ser reconegut eurodiputat al Tribunal de Garanties de la Unió Europea. En aquest context i davant la imminent convocatòria electoral anunciada pel president de la Generalitat, Quim Torra, Esquerra ja té candidat alternatiu: l’actual vicepresident del Govern, Pere Aragonès, segons apunten nombroses fonts.

De fet, encara que Junqueras pogués ser a les llistes -com, per exemple, probablement ho pugui fer Carles Puigdemont a JxCat-, al partit són conscients que la sentència ferma del Suprem faria impossible que fos un candidat efectiu a la presidència de la Generalitat. Aragonès és l’home de consens i el successor triat per Junqueras. La seva candidatura serà avalada àmpliament per la direcció -probablement per consens- i no es preveu que tingui un rival directe per disputar-li el número 1 per Barcelona.

De fet, ahir va ser l’altre aspirant fins ara a esdevenir el cap de llista dels republicans, Roger Torrent, qui va mostrar públicament el seu suport a Aragonès. “Si ell decideix fer el pas i la militància l’avala, jo estaré al seu costat”, va afirmar ahir en una entrevista a RAC 1, fet que esvaeix els dubtes sobre una possible pugna entre ell i el coordinador nacional d’ERC.

“Jo estic a disposició del partit i del que em demana Junqueras. I em sembla que el que se’m demana i el que jo tinc plantejat no és ser candidat a la presidència de la Generalitat”, va subratllar Torrent. De moment, però, el partit no ha confirmat públicament que ja s’hagi tancat el capítol de l’elecció del cap de llista dels republicans -entre altres coses perquè es manté oberta la via Junqueras-. En tot cas, quan Aragonès faci el pas endavant haurà de superar unes primàries, que podrien ser amb un únic candidat en cas que no es mogui el sector crític, que és molt minoritari al partit.

Aragonès no va formar part de les llistes d’ERC el 2017, tot i que ja s’havia reservat per a ell la màxima representació institucional al Govern. Aleshores es va pensar en deixar-lo fora per protegir-lo d’una possible il·legalització del partit. Un escenari que va portar ERC a presentar una segona llista als comicis (Diàleg Republicà), molt diferent a l’actual.