Arranca el judici a Chaves i Griñán per l'escàndol dels ERO d'Andalusia

El judici de la denominada peça política dels ERO ha començat aquest matí (10.50 hores) a Sevilla després de gairebé set anys d'investigació. Les peticions de presó van des dels dos als deu anys per a 22 alts càrrecs de la Junta d'Andalusia, els més rellevants, els expresidents Manuel Chaves i José Antonio Griñán.

L'Audiència de Sevilla jutja si aquests càrrecs, amb diferent grau de participació segons les seves competències i els seus anys al Govern autonòmic, van crear o van mantenir un sistema "arbitrari" sense convocatòria pública i eludint el control i la fiscalització prèvia per atorgar ajudes públiques sociolaborals per a empreses en crisis entre 2001 i 2011.

Aquestes ajudes van sumar 854 milions d'euros, part dels quals va acabar en mans de "entitats i persones que no reunien els criteris" i "en quantia improcedent", segons l'Audiència.

Els 22 acusats de delictes de prevaricació, associació il·lícita i, excepte per set d'ells, també malversació, són excàrrecs d'Ocupació, d'Innovació, d'Hisenda i de l'Institut de Foment d'Andalusia, així com els màxims responsables del Consell de Govern quan es va decidir implantar aquest sistema d'ajudes, els responsables de la Intervenció i els serveis jurídics de la Junta que no van advertir de la presumpta il·legalitat del sistema ni ho van frenar.

El judici ha començat amb les qüestions prèvies que plantejaran les parts personades -les defenses dels 22 processaments i les acusacions de la Fiscalia Anticorrupció, el PP andalús i el sindicat Manos Límpias-, pel que s'han reservat tres sessions, fins al divendres.

Posteriorment se suspendrà fins al 9 de gener, dia en el qual es reprendrà amb les declaracions dels 22 acusats, als quals seguiran 56 perits i testimonis citats.

Més de 150 periodistes de 37 mitjans de comunicació locals, regionals i nacionals s'han acreditat per seguir el judici.