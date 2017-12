Arrenca el 'Concert per a la llibertat dels presos polítics' a l'Estadi Lluís Companys

Una quarantena d'artistes desfilaran aquesta tarda en el 'Concert per a la llibertat dels presos polítics' organitzat per l'ANC a l'Estadi Lluís Companys de Barcelona per exigir l'alliberament dels consellers empresonats i els dirigents sobiranistes, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

El cartell compta amb grans noms del panorama musical català com Els Amics de les Arts, Ramon Mirabet, la Companyia Elèctrica Dharma o la cantautora Judit Neddermann. També hi tocarà La Banda Impossible, el grup format membres de grups com Gossos, Els Pets, Sopa de Cabra i Lax'n Busto. La vetllada la completaran Èric Vinaixa, Joan Rovira, Doctor Prats, La Sra. Tomasa, Oques Grasses, Gemma Humet i Paula Valls.

Aquest matí l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) afirmava que ha venut fins ara 45.000 de les 55.000 entrades posades a la venda per al 'Concert per a la llibertat dels presos polítics', que té lloc aquesta tarda a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Els organitzadors s'han mostrat molt satisfets de la resposta obtinguda. Els beneficis del concert es destinaran a la caixa de solidaritat per fer front amb les despeses judicials de les causes contra el Procés.