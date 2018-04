Arrimadas viatja a Brussel·les per dir a la UE que "Puigdemont no representa Catalunya"

Davant de l'èxit del relat dels partits sobiranistes catalans a Europa, Ciutadans intenta posar-hi fre traslladant el seu discurs a Brussel·les. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha viatjat aquest dimecres a la capital europea per reivindicar que Puigdemont "no representa Catalunya" i advertir que "el nacionalisme és l'antítesi d'Europa".

Arrimadas ha dit durant el seu discurs davant la premsa que Ciutadans va guanyar les eleccions del desembre i que Junts per Catalunya (JxCat) va quedar com a segona llista. "La veu de la majoria social ha de ser escoltada —ha reclamat la presidenta del grup parlamentari de Ciutadans—. A Catalunya tenim una situació greu. És un problema entre catalans, no entre Catalunya i Espanya", ha assegurat.

Tot i la seva voluntat d'imposar a Europa el seu punt de vista, la visita d'Inés Arrimadas amb prou feines ha durat unes hores i només s'ha entrevistat amb membres del grup de Cs al Parlament Europeu, els Liberals (ALDE), entre els quals el president i la vicepresidenta del grup, Guy Verhofstadt i Sophie In 't Veld, i amb Juan Pablo García-Berdoy, l'ambaixador representant permanent d'Espanya davant de la UE.