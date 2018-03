L'oposició rebutja investir Turull i demana "realisme" als independentistes

Ciutadans, PP, PSC i els comuns han rebutjat aquest dijous votar a favor d'investir el candidat de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, acusant l'independentisme de manca de realisme i d'actuar amb precipitació davant les resolucions del Tribunal Suprem (TS). Si Ciutadans ha acusat Turull de presentar-se malgrat saber que "ningú", ni tan sols "el seu propi grup parlamentari", espera que sigui president, i de ser, per tant, un altre "capítol" de la "novel·la de ficció del Procés", el líder dels comuns, Xavier Domènech, ha retret a JxCat i ERC que hagin arribat a un acord "que semblava impossible" en una sola tarda, i ha rebutjat el "simbolisme" i l'"èpica" de l'independentisme. Per la seva banda, el líder socialista, Miquel Iceta, ha destacat el to "autonomista" del discurs del candidat. Tant ell com Domènech han coincidit a demanar a Turull que busqui el "consens" amb la resta de grups, mentre que la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha rebutjat que "els que han provocat el xoc puguin recosir la societat".

Cs: "El Procés és una novel·la de ficció i el capítol Turull serà breu"

Inés Arrimadas ha anunciat el vot en contra dels diputats de Ciutadans, el primer grup a intervenir a l'hemicicle, a la investidura de Jordi Turull. "Els que han trencat la convivència no poden cosir-la", ha assegurat la número u del partit taronja, que ha insistit que aquest ple d'investidura només és una manera d'"allargar" el Procés. "Vostè avui no era aquí per ser president", ha retret Arrimadas a Turul. "N o l'ha proposat i ningú al seu grup pretén que sigui president", ha sentenciat Arrimadas, que ha etzibat: "El Procés és una novel·la de ficció i el capítol Turull serà breu".

La líder de Cs ha recordat en la seva intervenció que el ple d'investidura ha començat pocs minuts després que la CUP hagi fet públic que rebutja investir Turull. " Tornem a ser en un ple d'investidura pendents d'una assemblea de la CUP", ha lamentat Arrimadas: "A veure què voten, i a veure si empaten".

Per a la líder de l'oposició, "al projecte de futur que necessita Catalunya hi pot haver consens, però a vostès no els interessa", ha retret a JxCat: " No han vingut a què es pari el Procés i començar la normalitat". Arrimadas ha recordat a Turull, a més, la seva tasca com a portaveu de l'anterior Govern, i li ha retret que la seva apel·lació al consens "no és creïble després d'haver provocat el xoc institucional".

540x306 El líder del PP, Miquel Iceta / PERE VIRGILI El líder del PP, Miquel Iceta / PERE VIRGILI

Iceta: "Aquest discurs m'ha recordat a Pujol"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assenyalat la "contradicció" que suposa buscar el suport de la CUP a la investidura i pronunciar un discurs "sense que soni pejoratiu, autonomista". En aquest sentit, Iceta ha apuntat que el fons de les paraules de Turull li han recordat als discursos de Jordi Pujol. "Segur que no l'importarà que ho digui", ha assenyalat el líder dels socialistes, adreçant-se al candidat. El líder del grup PSC-Units per Avançar ha subratllat que el ple i les paraules de Turull responen a la citació judicial prevista per aquest divendres del mateix Turull i cinc investigats més.

Al líder socialista no li ha passat per alt que el candidat no hagi fet esment ni a la República, ni a l'Espai Lliure de Brussel·les, acords que formen el pacte entre JxCat i ERC i sobre els quals s'havia preparat el discurs del debat d'investidura. "S'assemblen com un ou i una castanya", ha remarcat Iceta, en referència al discurs de Turull i el programa de les formacions independentistes. En aquest sentit, Iceta ha assegurat quedar "desconcertat" després del discurs del diputat de JxCat: "No sabem si plantegen un treball en un altre pla", ha assenyalat, en relació a la possible renúncia a la desobediència. El primer secretari socialista ha reconegut que l'independentisme va assolir la majoria a les urnes el 21 de desembre i ha demanat que apostin per "acords transversals". "Hauríem de buscar complicitats", ha assenyalat Iceta, que ha subratllat que "la meitat contra la meitat no només no avançarà sinó que no farà remoure els obstacles de l'esforç col·lectiu". "Els prego que tots preservem un esperit de respecte que ens pot ajudar a avançar", ha apuntat. Al llarg de la seva intervenció, Iceta ha lloat les apel·lacions al "diàleg" del portaveu republicà, Sergi Sabrià, però ha dubtat del "canvi de rasant" adoptat per ERC i Turull en el seu discurs. "Seria molt bo que fos sincer i real, però no ens l'acabem de creure", ha assenyalat, per bé que ha deixat la "mà estesa" a possibles acords.

540x306 Xavier Domènech, aquest dijous al Parlament / PERE VIRGILI Xavier Domènech, aquest dijous al Parlament / PERE VIRGILI

Domènech: "Necessitem més intel·ligència, menys èpiques estèrils i més victòries"

Per la seva banda, el líder de Catalunya En Comú - Podem, Xavier Domènech, ha rebutjat Turull com a candidat, de qui ha afirmat que "representa la vella Convergència de la pitjor etapa". En el mateix sentit, ha afirmat que "després de tres mesos de negociacions entre JxCat i ERC, on semblava que el repartiment del Govern era el més important, la crua realitat s'imposa més enllà d'una època que s'ha demostrat reiteradament estèril". Per al líder dels comuns, "no hi ha més tàctica més enllà d'un calendari judicial".

En el mateix sentit, Domènech ha lamentat que "el ple que semblqava impossible celebrar" es resolgués ahir "en un moment, a causa d'una convocatòria del jutge del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena". " Fa massa temps que vivim estratègies que estan fent boicot o denúncia i acaben convertint-se en un autoboicot per a tots els catalans", ha sentenciat.

Albiol: "El diàleg que planteja a l'Estat és el que va dir Puigdemont 'referèndum o referèndum'?"

El cap de files del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha destacat el canvi de discurs de Turull d'aquest dijous a la tarda respecte al que ha mantingut durant l'anterior legislatura. "A quin Jordi Turull ens hem de creure, al que ha fet el discurs avui, que fins i tot podríem compartir, o al que ens ha volgut portar a la República?", ha preguntat el líder popular. En aquest sentit, Albiol ha contestat a la demanda de diàleg que ha fet Turull en la seva intervenció: "El diàleg que planteja a l'Estat és el que va dir Puigdemont 'referèndum o referèndum'?". Per això, Albiol ha avisat que no es creu el seu discurs perquè està "renyit amb la realitat".

Albiol ha retret als grups independentistes que durant aquests tres mesos "no hagin pogut proposar un candidat amb les mínimes garanties". "Se superen cada dia i estan arribant al cúmul de despropòsit", ha etzibat el líder popular, després d'afirmar que és Carles Puigdemont qui mou els fils des de Brussel·les per triar quins són els candidats que proposen els grups independentistes. El líder popular, fins i tot, ha posat en valor la feina de Josep Tarradellas quan va ser president a l'exili, una feina que Albiol ha assegurat que els grups independentistes "han fet perdre tota la dignitat".