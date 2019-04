Arrimadas s’absenta de la cursa a Catalunya

“El bon resultat és que Pedro Sánchez surti de la Moncloa”. Aquesta és la prioritat d’Inés Arrimadas per a aquestes eleccions, i per aconseguir-ho està fent una campanya que busca sumar escons al conjunt del territori de l’Estat, encara que per això hagi de desatendre la demarcació per la qual es presenta. Això explica que l’encara líder de l’oposició al Parlament s’hagi absentat de la majoria d’actes de campanya que el partit ha fet a Catalunya. De fet, amb l’equador de la campanya ja superat, el míting d’ahir a Torroella de Montgrí va ser tot just el tercer que Arrimadas feia en territori català, on Ciutadans aspira, tanmateix, a mantenir o millorar els resultats d’ara fa tres anys.

L’absència d’Arrimadas a Catalunya tampoc ha estat suplida pels que la segueixen a la llista per Barcelona: ni Toni Roldán -que només va participar en un debat televisiu- ni Fernando de Páramo s’han deixat veure en els actes del partit al Principat. L’únic candidat al Congrés que ha participat en les passejades de Vic i Torroella de Montgrí ha sigut José María Espejo-Saavedra, que també és vicepresident segon del Parlament. Però la gran majoria d’actes han estat protagonitzats per la número cinc a la llista, Carina Mejías, i el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa -que no es presenta als comicis del 28-A-. “Soc la candidata de Barcelona amb orgull, però també soc portaveu nacional i la meva imatge és a tot Espanya”, deia Arrimadas dimarts passat. I dijous, a Vic, afegia: “Seré on vulgui”. En la primera meitat de la campanya, Cs ha prioritzat les aparicions als mitjans de comunicació per damunt dels actes sobre el terreny. A més, fins ara, la cap de llista ha participat en més actes en altres punts de l’Estat com Sevilla, Àvila, Segòvia, Lleó i Salamanca, que a Catalunya.

“Arrimadas ho té bastant guanyat aquí”, apunta un membre de Cs. “Estem menys preocupats per Barcelona”, confirma un càrrec de la formació. Tanmateix, els qui atenen els votants a peu de carrer no ho tenen tan clar. “Ja m’han vingut un parell de persones a dir que som uns fluixos i que se’n van a Vox”, lamentava un membre de l’agrupació de Cornellà dilluns passat. “Mira que jo els dic que, amb això de l’independentisme, Vox soc jo, que som els més durs”, reblava un membre del partit des de la UAB. Precisament, l’estratègia de Cs contrasta amb la del PP i Vox, que han posat tota la carn a la graella per disputar el discurs radical contra l’independentisme. La candidata popular, Cayetana Álvarez de Toledo, no s’ha mogut de Catalunya en tota la campanya i, en quinze dies, haurà rebut el president del PP, Pablo Casado -que ja va presentar el programa del partit a Barcelona- dues vegades, a més de l’expresident espanyol José María Aznar. En paral·lel, l’activitat del candidat de Vox, Ignacio Garriga, és d’actes gairebé diaris. En l’esprint final per al 28-A, Arrimadas preveu ser a Catalunya cada dia menys avui.

Escridassada a Torroella

De fet, ahir la dirigent de Cs ja va tornar al Principat. Va triar per al seu retorn una de les poblacions amb més càrrega simbòlica per a l’independentisme: Torroella de Montgrí, ciutat de l’exconsellera empresonada, Dolors Bassa, i on un regidor de Cs va ser agredit al gener. Com a Vic, la candidata va encapçalar una comitiva de diputats catalans -que ahir també va incorporar l’exadvocat de l’Estat i número quatre de Cs a Madrid, Edmundo Bal, i la candidata a les eleccions europees, Maite Pagazaurtundúa- que va passejar per alguns carrers del poble i va rebre l’escridassada d’una quarantena de persones. “Som aquí malgrat els totalitaris”, va afirmar després de denunciar que dues persones simulessin desinfectar el terra que havien trepitjat.