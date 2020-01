Arrimadas apel·la a la "dignitat" de diputats socialistes perquè diguin 'no' a la "humiliació de Rufián"

Inés Arrimadas s'ha sumat a l'alarmisme que prèviament han evocat el PP i Vox al debat d'investidura de Pedro Sánchez i s'ha volgut carregar de raons amb la intervenció que l'ha precedit, la de Gabriel Rufián. "Què significa que parli d'amnistia? Què significa judicialització, que no recorreran les lleis inconstitucionals? Que amenaçaran els jutges perquè no intervinguin quan se salten les lleis? Despenalitzarà els delictes de rebel·lió i sedició?", han estat algunes de les moltes preguntes que s'ha fet la portaveu de Cs al Congrés, que es feia creus que el candidat a la presidència no repliqués "l'humiliant" discurs del líder republicà, sinó que li "agraís" el suport.

En la línia de l'estratègia que la dreta ha adoptat les últimes setmanes, Arrimadas ha tornat a recórrer a furgar en possibles contradiccions dins del PSOE per fer caure la investidura i ha suplicat el trencament de la disciplina de vot entre els diputats socialistes. "A ningú els ha remogut veure el seu president com després de parlar de repressió, de parlar de Països Catalans comenci a agrair la seva intervenció? No han sentit res, com la senyora Ana Oramas que ha decidit que votarà que no? No se'ls ha passat pel cap? Als catalans constitucionalistes ens han tornat a vendre", s'ha queixat la dirigent taronja. "Crec que hi ha dignitat en molts socialistes. Només els demano valentia perquè un sou públic no justifica tanta humiliació", ha prosseguit Arrimadas.

Aquestes manifestacions han arribat després que la futura líder de Cs fes una ronda de trucades a presidents autonòmics del PSOE i ordenés als seus càrrecs territorials que intentessin influir en un canvi de vot dels diputats socialistes, fet que no ha agradat a Sánchez. El secretari general socialista ha demanat "respecte" per al seu partit i ha criticat el suposat centralisme en la manera de funcionar de Cs. Però la crítica principal del candidat a la presidència ha estat pel rumb del seu partit, abraçant-se a la dreta i l'extrema dreta en els pactes territorials, la causa de la debacle electoral del 10 de novembre, segons Sánchez. "Per què no proven de fer algo de centre?", ha preguntat el líder socialista, que ha acusat Cs d'estar a "un pas de l'extinció" com a conseqüència d'utilitzar el "mateix llibre" la dreta i l'extrema dreta. "L'única diferència és que el PP és de tapa tova, Vox de tapa dura i vostès són de butxaca", ha ironitzat.