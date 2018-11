Arrimadas demana a Sánchez que activi ja el 155 amb un requeriment a Torra

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha defensat aquest diumenge que el govern espanyol enviï ja un requeriment previ al president de la Generalitat, Quim Torra, per saber si està disposat a complir el marc jurídic vigent i, en cas contrari, aplicar l'article 155. En una entrevista a TV3, Arrimadas ha considerat que ja es donen les condicions per activar els procediments previstos per a tornar a intervenir l'autonomia.

"Fora bo que el president digués exactament que està disposat a fer, crec que això seria un exercici de transparència", ha opinat Arrimadas, que s'ha preguntat què vol dir exactament Torra quan diu que no respectarà una hipotètica sentència condemnatòria contra els dirigents independentistes per l'1-O.

Arrimadas ha insistit que la societat catalana està dividida però s'ha espolsat qualsevol responsabilitat sobre aquesta confrontació. Segons ha argumentat, quan Ciutadans anima a treure llaços o estelades del carrer no està atiant la confrontació: "El poder tenir un carrer net de simbologia política en cap cas pot enfrontar la societat", ha afirmat la dirigent de Cs, que ha lamentat que "fins i tot" s'ha trobat llaços grocs en una escala dins de TV3.

La líder de Ciutadans al Parlament ha plantejat la seva recepta per "rebaixar la tensió" a Catalunya, una proposta que, ha dit, passa primer per condemnar la violència "vingui d'on vingui, també quan la generen els CDR".

Arrimadas ha criticat que és qüestioni la seva humanitat per no anar a visitar els presos. "No em pot treure la condició d'humanitari o no per si anem a veure els presos", ha opinat, i ha insistit que no anirà a visitar-los. "Jo tinc moltes persones del meu voltant que són independentistes, i no se m'acudiria mai dir que no tenen humanitat, com ara ens diu a nosaltres l'independentisme", ha defensat.

La líder de Cs ha explicat que abans de la DUI va cafès amb alguns dels dirigents independentistes que ara són a la presó per dir-los que no es deixessin arrossegar i avisar-los de les conseqüències dels seus fets.