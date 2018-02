Arrimadas pren la iniciativa i planteja un ple extraordinari per desbloquejar "políticament" la legislatura

Ciutadans mou peça després d'haver observat immòbil durant setmanes els moviments del bloc independentista. Després de rebutjar per activa i per passiva presentar-se com a candidata a la investidura per fer córrer el calendari, com li demanava el PP -sense prou suports per fer-ho, difícilment Torrent l'acceptaria com a candidata-, aquest dijous al migdia Inés Arrimadas ha plantejat la possibilitat d'"exigir" la convocatòria d'un ple extraordinari per "desbloquejar políticament" la legislatura. De nou, és incert que aquest ple servís per desbloquejar el calendari per a la investidura, en pausa des que el Tribunal Constitucional (TC) va bloquejar la investidura telemàtica de Puigdemont i el president del Parlament, Roger Torrent, va decidir ajornar-lo. No obstant això, segons Arrimadas, sí que suposaria un ple del "desbloqueig", ja que forçaria els partits independentistes a explicar públicament els seus plantejaments de cara a la pròxima legislatura i a "sortir dels despatxos".

Abans de demanar la convocatòria del ple, però, Arrimadas ha donat a Roger Torrent una setmana de marge perquè "acabi amb la paràlisi", convoqui una "nova ronda de contactes" amb la resta de partits i renunciï, per tant, a investir Carles Puigdemont. "El futur de Catalunya no pot estar pendent de les guerres internes i de les baralles de despatxos entre Junts per Catalunya i ERC", ha sentenciat. Ciutadans ha presentat aquesta petició per escrit i, en cas que sigui desatesa, preveu fer les passes per convocar aquest ple de cara a dimarts que ve, quan tindrà lloc la següent junta de portaveus.

Una proposta dels comuns

"A Ciutadans tenim prou capacitat i força com a grup parlamentari per exigir la convocatòria d'aquest ple extraordinari", ha insistit Arrimadas. De fet, van ser els comuns els que van proposar la convocatòria d'un ple extraordinari en primer lloc dimarts passat, proposta a la qual Ciutadans no es plantejava donar suport. "Els senyors dels comuns no tenen prou escons per presentar aquesta petició del ple, i nosaltres sí, com a primera força política", ha assegurat.

" Volem que comenci l'activitat i el desbloqueig, i que els independentistes hagin de donar la cara", ha sentenciat. Així, amb aquest ple extraordinari, assegura Arrimadas, tot i que no queda clar que se superés la paràlisi de la investidura sí que es forçaria tant Junts per Catalunya (JxCat) com ERC a definir un missatge i un plantejament clar de cara a la propera legislatura -i, possiblement, a consensuar-lo-. "Puigdemont no tornarà a ser president de la Generalitat", ha sentenciat Arrimadas. "És necessari que el senyor Torrent doni la cara, i que no s'amagui en una situació que li permet bloquejar el Parlament 'ad eternum'".