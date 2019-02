Arrimadas anima dirigents socialistes a anar a la manifestació de diumenge a Madrid i retirar el suport a Sánchez

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha animat dirigents del PSOE i el PSC a anar a la manifestació de diumenge a Madrid contra Pedro Sánchez i a retirar el suport al president espanyol. En una entrevista a l'ACN publicada aquest divendres, la cap de l'oposició ha instat els socialistes que no estiguin d'acord amb les "barbaritats" que fa Sánchez a parlar "ben alt i clar", i no amb la "boqueta petitona". Així mateix, Arrimadas ha reclamat al PSOE que "torni al constitucionalisme" de l'etapa del 155.

Arrimadas ha criticat que el PSOE hagi "marxat de l'acord constitucionalista" que va fer front al "cop contra la democràcia" de l'any passat, en referència a l'1-O i la declaració d'independència del 2017. En aquest sentit, ha subratllat que li consta que hi ha molta gent de les bases socialistes que està desencantada amb la cúpula que lideren Sánchez a Espanya i Miquel Iceta a Catalunya.



Pel que fa a la manifestació d'aquest diumenge a Madrid, convocada pel PP, Cs i Vox, Arrimadas ha assegurat que serà una concentració "apartidista" i "sense símbols", amb només la presència de la bandera espanyola. "Convidem tothom que hi vingui, sigui del partit que sigui, per demanar eleccions", ha pregat. La mobilització, per Arrimadas, és per defensar la democràcia, la igualtat, la llibertat, la solidaritat i la unió dels espanyols.



En aquesta línia, la cap de l'oposició a Catalunya ha asseverat que li consta que molts votants i afiliats del PSOE i el PSC hi aniran: "Estic convençuda que molts socialistes de tota la vida es poden sentir representats amb aquesta concentració lliure de símbols partidistes però amb un contingut molt fort de valors constitucionals".

El diputat del PP Alejandro Fernández ja va animar aquest dimecres "els socialistes catalans i espanyols que es rebel·lin i liderin des d'Espanya la destitució de Pedro Sánchez" i també de Miquel Iceta, que "han traït l'esperit dels que es van manifestar el 8 d'octubre". "Volem un partit socialista constitucionalista reconeixible", va dir en declaracions als passadissos del Parlament.

Diàleg a Catalunya

En l'entrevista a l'ACN, Arrimadas també ha reiterat que el diàleg entre els partits catalans sobre Catalunya s'ha de produir en el marc d'un ple específic i monogràfic al Parlament. La proposta de la líder de Cs és, doncs, una sessió plenària que pot durar "el que sigui necessari" a la cambra catalana i que es podria celebrar amb una periodicitat negociada. Sobre aquest aspecte, Arrimadas ha criticat que el PSC assumeixi el "marc mental del separatisme", que –segons ha dit– vol buidar de contingut la cambra: "La taula de diàleg es diu Parlament, i es tanca quan el separatisme vol".