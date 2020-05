Arrimadas deixa enrere Rivera i inicia una nova etapa a Cs mirant cap a Europa: "És el nostre espai natural"

Inés Arrimadas ha inaugurat aquest diumenge una nova etapa a Ciutadans (Cs) deixant enrere el lideratge d'Albert Rivera, que dijous s'acomiadava de la militància en un vídeo molt breu en què no esmentava ni un cop la seva successora. "Modern, moderat, reformista, que confia en Europa com casa nostra i el nostre espai polític natural": aquest és el partit que la nova presidenta taronja ha dibuixat als afiliats en una intervenció que confirma el canvi de direcció cap al centre que ha buscat en les últimes setmanes, intentant desmarcar-se de PP i Vox.

Així, Arrimadas, que no s'ha referit al moviment independentista, fins ara la principal preocupació política de la formació, ha substituït el buit que avui ha deixat Rivera per una sèrie de vídeos en què diversos líders europeus li expressen el suport, entre els quals Guy Verhofstadt, líder de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa, o Dacian Ciolos, president del grup de Renew Europe. A falta de saber els resultats de les votacions dels seients del consell general (que segons els estatuts del partit exerceix un control sobre l'executiva), no s'esperen sorpreses. Els nous estatuts i la nova estratègia del partit van rebre ahir el 90,1% i el 91,7% dels vots dels compromissaris (representants dels afiliats que participen en l'assemblea).

Després d'haver escombrat el vicepresident de Castella i Lleó, Francisco Igea, a les votacions dels compromisaris i a les primàries per liderar Cs, el sector crític ha tingut un paper minso en l'assemblea. Tot i defensar les esmenes que havien presentat (rebutjaven els pactes amb el PP a les comunitats i reclamaven una estructura més horitzontal), la seva participació en el congrés no ha anat més enllà. De fet, algunes veus han considerat que el fet que el conclave se celebrés telemàticament ha dificultat molt el debat intern.

Les dificultats de Cs

No obstant, Arrimadas ha dedicat unes paraules a Igea, que les últimes setmanes ha lloat la gestió de la nova dirigent taronja en el marc de la crisi del covid-19. "Vull donar-li les gràcies, a ell i al seu equip, perquè hem donat un exemple de democràcia interna", ha dit.

Rivera no va fer autocrítica dijous. I tampoc en feia l'informe de gestió de l'anterior executiva, que va acabar presentant una veu en off (un membre del partit que ni tan sols es va presentar) després que els membres de l'equip de l'antecessor d'Arrimadas rebutgessin fer-ho, com també els de la nova direcció. Avui Arrimadas ha admès que el camí de Ciutadans, que després de la desfeta electoral del 10-N s'ha quedat amb 10 escons al Congrés i poques expectatives electorals a curt termini, "no és fàcil".

Amb tot, ha insistit que "aquesta és una etapa més en el camí". "Comencem una nova etapa i aprendrem dels nostres encerts i dels errors", ha assegurat, i ha lamentat que "cap partit" hagi pagat "tan cars" aquests errors: "A les urnes, amb dimissions sense precedents". Sigui com sigui, però, s'ha mostrat convençuda que a partir d'ara el partit "continuarà creixent".