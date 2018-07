Artadi: "Apostem per l'estabilitat del govern espanyol sempre que segueixi pel camí de la negociació política"

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dimarts que els independentistes aposten per "l'estabilitat del govern espanyol sempre que segueixi per la via de la negociació política" per abordar el conflicte amb Catalunya. Ho ha dit després que la Moncloa no hagi descartat avui un avançament electoral a Espanya.

La portaveu també ha explicat que aquesta tarda hi ha una reunió informal entre Exteriors, Presidència i Economia per preparar la proposta de l'ordre del dia de la reunió de la comissió bilateral de la setmana que ve. Així es va esbossar en la trobada d'ahir del conseller d'Exteriors Ernest Maragall i la ministra Meritxell Batet.

El rol del PDECat i ERC a Madrid

La portaveu ha volgut desvincular el rol del PDECat a Madrid del resultat de l'assemblea del cap de setmana -malgrat el que v a dir ahir la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras-. Artadi no ha aclarit si des de l'executiu hi ha un posicionament clar sobre el sentit del vot que han de mantenir ERC i el PDECat en el debat de l'ampliació del sostre de dèficit que es decidirà divendres al Congrés. Ara bé, Artadi ha avisat que el procediment no és el d'una llei habitual i el Senat, on té majoria absoluta el PP, hi té un paper clau. Si allà es rebutja, no torna al Congrés sinó que es dona un mes a l'executiu per fer una nova proposta.

Crisi tancada amb ERC?

D'altra banda, Artadi també ha donat per tancada la crisi amb ERC, que va esclatar la setmana passada al Parlament per la suspensió dels diputats processats per rebel·lió. Tot i que ha assegurat que no s'ha abordat la qüestió a la reunió del consell executiu, sí que ha dit que els últims dies s'ha parlat per millorar la "coordinació".

En aquest sentit, la portaveu s'ha mostrat favorable a traçar un rumb compartit amb ERC. "Tot el que tingui a veure amb la unitat hi estem a favor", ha dit.

També ha explicat que dissabte diversos membres del Govern es reuniran amb Puigdemont a Waterloo, on tornarà després que el Tribunal Suprem hagi retirat l'euroordre contra ell.