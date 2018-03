Artadi: "Hem de veure com fem president Puigdemont. No de manera simbòlica, sinó de veritat"

La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha assegurat aquest matí a 'Els Matins' de TV3 que la seva formació està treballant per investir Carles Puigdemont. "Hem de veure com fem president Puigdemont. No de manera simbòlica, sinó de veritat", ha afirmat Artadi, que ha reivindicat que el líder de JxCat "sempre serà" el seu candidat. "Per això se'ns anomena la llista del president", ha sentenciat, i ha recordat que el seu grup està tramitant la modificació de la llei de presidència perquè pugui ser investit a distància.

Sobre el processament per part del Tribunal Suprem (TS) de Puigdemont i la resta de líders independentistes per rebel·lió, la diputada ha assegurat que "no hi ha cas", donat que mai s'ha donat el supòsit de violència que recull el Codi Penal: "No tenen cas contra el moviment independentista perquè sempre ha sigut pacífic. No hi ha hagut mai violència malgrat les provocacions, els infiltrats, els cops de porra l'1-O". Per a Artadi, "s'ha de mantenir la calma en aquests moments d'indignació, d'un sentiment d'injustícia": "No podem caure en la violència, que és el que els cal", ha explicat.

Artadi ha anunciat a TV3 que el grup parlamentari de JxCat es reunirà aquest matí, i després ho farà amb els advocats dels processats. Respecte al president del Parlament, Roger Torrent, Artadi afirma que ahir van parlar per telèfon i avui també es reuniran a mig matí.

Segons la portaveu ha explicat, "JxCat se sumarà al front comú" contra la repressió que demana Torrent: "Però qui hi vagi s'hi ha de comprometre, no només anar-hi a fer-se la foto. Si assumim que hi ha presos polítics, assumim que hi ha exiliats".

Sobre les aliances amb els comuns, ha dit que els independentistes poden "confluir amb els comuns a l'espai del respecte pel dret a decidir". Ara bé, descarta per ara una formació de Govern amb els de Xavier Domènech: "La gent no ha votat un govern amb comuns. Potser les forces del Parlament porten cap aquí, però nosaltres no som aquí", ha sentenciat, interpel·lant la CUP directament.