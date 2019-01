Artadi afirma que el recurs d'empara al TC de Puigdemont és "tècnic" i no un "atac al soci de Govern"

La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha afirmat aquest dimarts que el recurs d'empara de l'expresident Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional és una "qüestió tècnica" i que en cap cas és un "atac al soci de Govern", que ostenta la presidència del Parlament amb Roger Torrent. "No s'ha tractat a la reunió del consell executiu perquè no ha generat tensió dins el Govern", ha afirmat la portaveu.

La consellera també ha assegurat que l'executiu no ha d'abordar les desavinences que es puguin produir en el si dels grups parlamentaris i ha negat que el tema s'abordi en la reunió que aquest dimarts el migdia mantenen el vicepresident, Pere Aragonès, i el president de la Generalitat, Quim Torra. Amb tot, al Parlament sí que han sorgit les discrepàncies.

Artadi ha afegit que el recurs era un "pas imprescindible" per poder arribar a les instàncies internacionals i ha negat que Puigdemont estigui en la mateixa situació que la resta de presos de JxCat, a qui la mesa del Parlament també va deixar sense delegació de vot el 9 d'octubre arran de les suspensions.

La portaveu ha comparegut amb el conseller de Territori, Damià Calvet, per tal d'abordar el conflicte amb el taxi. Artadi ha assegurat que hi ha "consens" dins l'executiu sobre la manera de resoldre aquesta qüestió, malgrat les discrepàncies que fins ara s'ha vist que hi ha entre Economia i Territori. Calvet ha explicat que la Generalitat manté la seva proposta de decret –amb quinze minuts de precontractació per als VTC– i que només la modificarà si aquesta tarda s'arriba a un consens entre tots els sectors i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El conseller ha deixat clar, però, que si no hi ha acord aquest dimarts tirarà endavant la proposta de l'executiu català.

540x306 Artadi i Calvet en roda de premsa després del consell executiu / PERE VIRGILI Artadi i Calvet en roda de premsa després del consell executiu / PERE VIRGILI

Reunió amb la Moncloa divendres per al diàleg

D'altra banda, Artadi ha confirmat que divendres es reunirà, juntament amb Aragonès, amb la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo. En la reunió tornaran a abordar el principi d'acord a què van arribar la setmana passada sobre l'obertura d'una nova taula de diàleg amb els partits i la manera d'omplir de contingut "polític" la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

Tanmateix, totes dues parts, després de la trobada, van interpretar diferent les converses. Des de la Generalitat s'entenia aquesta nova taula de partits com una taula de negociació amb els partits espanyols per abordar la solució al conflicte, mentre que la Moncloa assegurava que es tractava d'una taula de partits catalans.

Retorn del 10% de la paga extra del 2013

L'executiu, complint amb l'acord de la mesa de la funció pública, ha aprovat el decret per fer efectiu el retorn als funcionaris i treballadors públics de la primera part (un 10%) de la paga extra del 2013 aquest trimestre. Està previst que al llarg del 2019 es retorni el 30% d'aquesta paga extra. El Govern es va comprometre a retornar totes les pagues pendents en un termini de quatre anys.

El decret també inclou un increment de la nòmina del mes de gener del 2,25% per als treballadors de l'administració pública. El Govern i els sindicats majoritaris de la funció pública van acordar la setmana passada un acord per elevar fins el 2,75% el sou dels treballadors de la Generalitat. El 0,50% restant de l'increment es farà a partir del mes de juliol.

El Govern aprova la normativa per sancionar l'apologia de l'anorèxia i la bulímia a internet

D'altra banda, l'executiu ha aprovat un decret llei que modifica el Codi de Consum de Catalunya i el dota d'un marc legal per sancionar l'apologia de l'anorèxia i la bulímia a internet en pàgines web, blocs d'internet i xarxes socials.

La mesura ampliarà la "responsabilitat" als intermediaris, ja siguin empreses, plataformes o serveis digitals, que "tot i tenir coneixement de l'existència" d'aquest tipus de contingut no duen a terme accions per eliminar-los. "Se'ls considerarà cooperadors o encobridors", ha dit l'executiu.