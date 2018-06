Artadi avisa el govern espanyol que resoldre el conflicte amb un "cafè per a tothom" és una "recepta equivocada"

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i la ministra d'Administracions Territorials, Meritxell Batet, continuen en contacte per preparar la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. En la roda de premsa posterior a la trobada amb sindicats i patronals, Artadi ha dit que ara mateix els dos executius treballen en l'ordre del dia de la reunió (encara sense data), però ha llançat un avís: "Seria un despropòsit que Pedro Sánchez decidís ignorar que hi ha una part dels catalans que volen deixar de ser espanyols". Per a Artadi, Torra i Sánchez han de parlar sobre el dret de decidir per resoldre el conflicte a Catalunya, i en cap cas pot ser una trobada per abordar "només qüestions sectorials".

Així, ha advertit que si el govern espanyol pretén resoldre el conflicte amb un altre "cafè per a tothom" no s'arribarà a bon port: "És una recepta equivocada".

La Generalitat prepara la trobada amb la voluntat d'establir un diàleg de govern a govern, diferent de la resta de comunitats autònomes. Artadi ha recordat que Catalunya és l'única que fa dues legislatures que compta amb una majoria independentista al Parlament i que, després de l'1 d'octubre, el moviment té presos i exiliats per haver impulsat un referèndum.

Així, s'ha mostrat prudent i ha dit que abans de fer valoracions esperarà a veure quin enfocament dona la Moncloa a la reunió. "Veurem si vol tractar temes ordinaris o afronta el debat nacional a Catalunya", ha considerat.

Ha explicat que la llista de 46 punts que l'expresident Carles Puigdemont ja va posar damunt la taula de l'anterior cap de l'executiu espanyol Mariano Rajoy no és la carpeta que Torra portarà a la trobada. Artadi ha dit que era un recull de greuges que "no pot desviar l'atenció de la qüestió fonamental", que és el "dret de decidir". Per tant, de moment el Govern diu que vol prioritzar el primer punt dels 46 que l'abril del 2016 l'expresident va portar a la Moncloa: el dret de l'autodeterminació.