L'Assemblea d'Extremadura aprova una moció que demana aplicar el 155 a Catalunya

L'enèsima petició d'aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya arriba ara des d'Extremadura. I és que el Parlament autonòmic va aprovar aquest dijous un text que insta el govern espanyol a tornar aplicar "de manera ferma" i amb "l'amplitud i la durada que calgui" l'article.



La proposta, presentada pel Partit Popular, ha tirat endavant gràcies al suport dels socialistes i de Ciutadans, tot i que Podem hi ha votat en contra. En aquest sentit, el document reivindica l'esperit de la Transició i la defensa de la monarquia parlamentària i la unitat d'Espanya.



Així mateix, l'Assemblea d'Extremadura anima l'executiu espanyol a abandonar la "bilateralitat" amb el Govern català, ja que consideren que deixa en una situació de "subordinació" la resta de comunitats autònomes.



La moció, a més, exigeix l'ús del castellà com a llengua vehicular i comuna de l'ensenyament a Catalunya i al conjunt del territori espanyol. Entre les peticions també hi ha la constant demanda de controlar TV3. En aquest sentit, la cambra extremenya sol·licita a l'Estat agafar les regnes de la televisió pública per garantir, afirmen, "que realment sigui un servei públic neutral i al servei de tots els catalans".

El PSC desacredita els seus homòlegs extremenys

Poc després de fer-se pública la posició de l'Assemblea extremenya, el primer secretari socialista, Miquel Iceta, va compartir el seu rebuig cap a la proposta i va denunciar que "no és bo" que les comunitats autònomes es dediquin a "tirar-se els plats pel cap les unes a les altres". Iceta, a més, va lamentar l'existència d'una "certa obsessió a mirar molt Catalunya" i a exigir de forma reiterada l'aplicació d'un recurs legal que, va comentar, "és un mecanisme excepcional per restaurar la legalitat vulnerada". Una situació que, va assegurar, "no es dona a Catalunya".



"No m'agradaria que el Parlament de Catalunya aprovés una moció que digués a Extremadura què ha de fer", reconeixia ahir des del plató de 'La Noche' al canal 24 Horas. "Em semblaria poc elegant i constructiu", va sentenciar.



En qualsevol cas, malgrat el posicionament dels seus homòlegs extremenys, Iceta va celebrar que té el "consol" de veure com el PSOE reconeix que, ara per ara, "no es donen les condicions necessàries per aplicar el 155". Una anàlisi que extreu arran del fil de Twitter que el president de la Junta d'Extremadura i cap de files socialistes a la comunitat va publicar al seu perfil. "La posició del PSOE a Extremadura és clara: aplicar el 155 si es donen les circumstàncies que, ara, no es donen", va escriure.





La posición del PSOE en Extremadura es muy clara. Aplicar el 155 si se dan las circunstancias,que en estos momentos no se dan. Porque si se hiciera sin razones los tribunales europeos podrían rechazarlo y sería muy grave. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 17 de enero de 2019

L'independentisme carrega contra la iniciativa d'Extremadura

La consellera de la Presidència, Elsa Artadi, ha carregat contra la moció aprovada al Parlament extremeny i ha assenyalat que hi ha una "lluita" dins del PSOE sobre cap on s'ha d'anar i l'ha instat a aclarir què pensa. Segons la consellera, hi ha persones dins del PSOE que sembla que volen intentar trobar un diàleg però també hi ha "un munt de persones rellevants, a nivell territorial però també dins del govern de Sánchez, que van en direcció extremadament oposada". Artadi ha qualificat la votació de l'Assemblea extremenya de "gravíssima" i ha alertat que no va en la direcció d'ajudar a la tramitació dels pressupostos de l'Estat.

En la mateixa línia, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, veu la iniciativa extremenya com una manera de "restringir els drets i llibertats a Catalunya", però que a la vegada suposen un "banc de proves per restringir-los a tot l'estat".

El programa del nacionalisme espanyol és un 155 permanent contra Catalunya.

Que no s’enganyi ningú: la restricció de drets i llibertats a Catalunya és un banc de proves per restringir-los a tot l’estat. Avui Catalunya, demà Extremadura.

Una abraçada fraternal al poble extremeny. https://t.co/kMlnKl44Vt — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 18 de gener de 2019

Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha qualificat de "trista i lamentable expressió de la catalanofòbia" la moció. En una piulada a les xarxes, Tardà, que assenyala explícitament la posició dels socialistes, ha advertit que ERC "no renunciarà mai a fer bandera de la fraternitat amb els republicans extremenys". També el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha lamentat el "155 permanent" com a full de ruta del "nacionalisme espanyol". "Que no s'enganyi ningú: la restricció de drets i llibertats a Catalunya és un banc de proves per restringir-los a tot l'Estat; avui Catalunya, demà Extremadura", ha escrit també a Twitter.