Associacions de jutges i fiscals avalen la renúncia de Marchena i denuncien la "conxorxa" política

Unanimitat entre les associacions de jutges i fiscals a l'hora de destacar la "honorabilitat" de Manuel Marchena per haver renunciat a presidir el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i a fer un toc d'alerta al sistema d'elecció del govern dels jutges. "No s'admet per part del Poder Judicial cap tipus d'ingerència, ni pressió de cap grup, persona o responsable de cap àmbit aliè a allò que marca la llei", ha expressat el portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura (APM), de tarannà conservador, Celso Rodríguez, en declaracions a Europa Press. Al seu entendre, la decisió de Marchena suposa una "autèntica lliçó" que la política no pot "dominar" el poder judicial, "dignificat" arran del pas enrere del president de la sala segona del Tribunal Suprem. Rodríguez ha afegit que aquesta independència no només "s'ha d'exercir sinó també aparentar".

Comparteixen el diagnòstic magistrats del propi Suprem consultats per Europa Press, que assenyalen que la "conxorxa" política feia inassumible que Marchena assumís el càrrec. Apunten a un "afartament personal" davant les crítiques i consideren que ha fet el pas definitivament després que es filtressin els missatges de 'Whatsapp' del portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, en què es vantava de controlar "per darrere" la sala penal del Suprem.

Aquestes fonts recorden que l'acord entre partits és inconstitucional perquè el nomenament correspon als membres del CGPJ i, tot i que sempre s'ha fet de manera semblant -amb un pacte previ entre formacions-, mai s'havia oficialitzat d'una "manera tan descarada". De fet, alerten que que la demanda presentada per l'Associació de jutges Francisco de Vitoria contra el nomenament de Marchena podia tenir recorregut.

Precisament, el portaveu d'aquest col·lectiu, Raimundo Prado, ha advertit en declaracions a Europa Press que aquest sistema d'elecció dels magistrats "ja no serveix". Creu que el mètode utilitzat estava "enfangant i embrutant" la trajectòria de Marchena i ha avalat la seva decisió. "Amb bon criteri, lliurar-se a aquests jocs perquè el seu nom comencés amb màcula, l'honora", ha assenyalat. Prado creu que els partits "tornaran a intentar" pactar un president del CGPJ, per bé que "amb més discreció". "Si fossin seriosos, coherents i mitjanament llestos, la renovació es faria tal com s'ha de fer", ha apuntat.

En aquest sentit, ha assegurat que la demanda que va acordar presentar aquesta associació tirarà endavant igualment perquè no anava dirigida concretament contra la figura de Marchena sinó contra el sistema d'elecció de la cúpula judicial. "Si volen tornar a fer-ho, saben que ens tindran al davant", ha deixat clar.

Resignació al mètode d'elecció

Des de l'Associació Professional Independent de Fiscals (APIF), el seu portaveu, Miguel Pallarés, ha apuntat a Europa Press que les associacions de jutges i fiscals han "tingut molt a veure" en crear un estat d'opinió contrari a aquest mètode d'elecció del govern dels jutges. "Però no es pot evitar" que ara els partits pactin amb discreció un altre nom, ha apuntat, i s'ha mostrat alleugerit perquè "almenys s'ha posat en evidència que les formes no són les adequades". "És sorprenent que renunciï abans que el nomenin i posi de manifest que així no es pot funcionar en un estat de dret", ha afegit.

De la seva banda, la presidenta de l'Associació de Fiscals (AF), Cristina Dexeus, ha apuntat a l'ARA que seria un bon moment perquè els partits facin una "reflexió" i es posin d'acord per modificar la Llei Orgànica del Poder Judicial i revisin el mecanisme d'elecció de la cúpula judicial. "El sistema està més que esgotat", ha assenyalat, i ha recordat que es va canviar l'any 1985 sota govern socialista. Al seu entendre, caldria tornar al mètode que es va establir el 1980 en què el CGPJ l'escollien els jutges.