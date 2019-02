L'Audiència Nacional confirma la seva competència per jutjar Trapero i l'excúpula d'Interior

L'Audiència Nacional jutjarà per rebel·lió Josep Lluís Trapero, l'exsecretari general d'Interior, Cèsar Puig, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i per sedició la intendent Teresa Laplana. Així ho ha confirmat aquest divendres la secció primera de la sala penal en confirmar la seva competència i desestimar així el qüestionament proposat per Puig i Soler en la vista de l'article de previ pronunciament que va tenir lloc el passat 5 de març. Un dia en què el protagonisme se'l va endur el fiscal Pedro Rubira en advertir que els jutjats catalans no gaudirien de prou "imparcialitat i serenitat" per abordar els fets, declaracions que van indignar la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas plantejava que l'Audiència Nacional no havia de jutjar aquesta causa perquè el legislador no va atribuir a aquest òrgan central les matèries relacionades amb delictes contra la forma de govern i la rebel·lió i la sedició no ho són. També feia referència a la disposició transitòria de la llei orgànica 4/1988 que només assigna la competència a aquest tribunal per delictes de rebel·lió que s'executin per bandes armades o elements terroristes, fet que Cuevillas entén que no es correspon amb el cas de Trapero.

La defensa citava una sentència del Tribunal Constitucional de 1987 en què es limita l'equiparació entre activitats rebels i terroristes. Aquell veredicte separava els dos casos en relació a la suspensió individual de drets fonamentals, al termini màxim de detenció i al secret de les comunicacions, i concloïa que quedarien diferenciats els investigats per rebel·lió dels presumptes membres de bandes armades o terroristes. No entraria cap excepció, però, en la competència del tribunal per jutjar els fets, sinó simplement a la suspensió d'aquests drets esmentats.

Així, la celebració del judici a l'Audiència Nacional ja no es pot recórrer abans que comenci el judici oral i és per això que el tribunal insta les defenses a presentar els escrits de conclusions provisionals, així com la sol·licitud de pràctica de prova. L'inici del judici oral, però, es preveu per d'aquí a uns mesos, donat que aquest dilluns comença el judici de l'expresident del Barça Sandro Rosell i el calendari a l'Audiència Nacional està més ple que al Tribunal Suprem. El més probable és que no comenci fins que acabi el dels líders independentistes.