L'Audiència Nacional descarta el terrorisme en l'agressió d'Altsasu però manté les penes de fins a 13 anys de presó

La Sala d'Apel·lacions de l'Audiència Nacional conclou que la suposada agressió de vuit joves d'Altsasu a dos guàrdies civils i les seves parelles al bar Kotxa de la localitat navarresa el 2016 no és terrorisme, en contra de la pretensió de la Fiscalia, però confirma les penes d'entre 2 i 13 anys de presó per als condemnats excepte per Iñaki Abad, per a qui es redueixen tres anys de condemna perquè hauria comès dos delictes de lesions i no tres, com va dictaminar la secció primera, segons ha avançat la cadena SER.

La Sala d'Apel·lacions dictarà avui la sentència, de la qual ha estat ponent el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, mitjançant la qual revisa la sentència de la secció primera del mateix òrgan jurisdiccional. La sala ratifica l'agreujant per discriminació ideològica contemplat en primera instància, que impedeix aplicar les penes mínimes pels delictes atribuïts. El tribunal considera que no va ser una baralla de bar, sinó que els condemnats van agredir els agents i les seves parelles per ser guàrdies civils i per motius ideològics, provocant la fractura de tíbia i peroné a un d'ells.

Per contemplar aquest agreujant per discriminació ideològica, el tribunal es basa en la sentència del Suprem per la qual va condemnar l'atac ultradretà a la delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid el 2013, i l'assassinat en 2011 d'un simpatitzant abertzale a mans d'un policia nacional i el seu fill a Pamplona. Tots dos atacs també van tenir lloc per raons ideològiques.

Segons fonts jurídiques, amb la confirmació d'aquest agreujant per discriminació ideològica en el cas d'Altsasu, la Sala d'Apel·lacions estableix jurisprudència a l'Audiència Nacional i consolida la via per utilitzar aquesta consideració en atacs similars "com els que estan tenint lloc contra jutges o determinats polítics "a Catalunya.