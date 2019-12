Els tres CDR surten en llibertat un cop pagada la fiança de 5.000 euros imposada per l'Audiència Nacional

Xavier Duch, Edu Garzón i Xavier Buigas, tres dels nou CDR detinguts en l'operació Judes el 23 de setembre, han sortit aquest divendres al vespre en llibertat de la presó de Soto del Real (Madrid) després de fer efectiu el pagament de la fiança de 5.000 euros imposada per l'Audiència Nacional. En canvi, no s'ha comunicat cap decisió respecte a Alexis Codina, també pendent des d'aquest dijous de saber la resolució de la Sala Segona i per al qual la Fiscalia demana que es mantingui en presó al considerar-lo part de l'anomenat "nucli productor" dels explosius. Quatre dels detinguts al setembre continuaran, de moment, en presó provisional.

Les tres persones alliberades aquest divendres hauran de comparèixer cada dilluns al jutjat de la seva localitat, se'ls prohibeix sortir de l'Estat i hauran de fixar un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol mena de comunicació judicial. L'Audiència accepta els arguments de la Fiscalia, que en un canvi de criteri inesperat es va manifestar el 12 de desembre favorable a la llibertat sota fiança dels CDR, tal com reclamaven les defenses. Fonts de la Fiscalia van descartar ahir a l'Agència Efe que el canvi de criteri pogués tenir motivacions polítiques relacionades amb la negociació per a la investidura. L'acusació popular, exercida per l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) va demanar, en canvi, mantenir la presó incondicional.

Pel que fa al risc de fuga, la sala conclou que es poden adoptar mesures cautelars menys greus que l'empresonament, ja que queda provat l'arrelament personal, familiar, social i econòmic, que determina una "minoració molt significativa del risc de fuga". Sobre la possibilitat que ocultin o destrueixin proves, els jutges tenen en compte que en el moment actual ja han sigut practicades gairebé totes les diligències.

Tot i els tres mesos d'empresonament, els magistrats descarten les possibles vulneracions de drets que al·legaven les defenses, asseguren que el jutjat central d'instrucció número 6 ha complert "sobradament i escrupolosament" amb el dret a la tutela judicial efectiva i entenen que les diligències practicades fins ara mostren un "elevadíssim índex de versemblança" respecte a la seva participació en els fets delictius dels quals se'ls acusa.

Matisada l'acusació de terrorisme

En la resolució de l'Audiència sobre Xavier Duch es fuig del terrorisme i s'afirma que malgrat que se'l pogués vincular amb els fets, s'estaria parlant "d'un eventual il·lícit de desordres públics": "No pot sostenir-se l'existència d'una organització terrorista centrada exclusivament en la planificació de desordres públics". L'audiència descarta així que en un principi es pugui acusar Duch de terrorisme, a diferència del que passa en els casos d'Edu Garzón i Xavier Buigas. A ells se'ls concedeix la llibertat sota fiança perquè no consideren que hi hagi indicis suficients de la seva tinença d'explosius o que hagin participat en la seva elaboració.