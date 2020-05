Ayuso porta al Suprem la decisió de Sanitat de negar-li el pas a la fase 1

Isabel Díaz Ayuso porta la batalla contra el govern espanyol als tribunals. Al consell executiu que ha celebrat extraordinàriament aquesta tarda, el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha comunicat als seus companys de gabinet que s'ha decidit a recórrer la decisió del ministeri de negar el pas a la fase 1 a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. El govern de coalició del PP i Cs considera que complia els requisits tècnics per progressar en el desconfinament i posa en dubte que la Moncloa s'hagi guiat per criteris científics a l'hora de declinar la sol·licitud.

"Els indicadors de salut, la capacitat de detecció i seguiment de nous contagis, així com la capacitat estratègica del sistema sanitari madrileny per fer front a un eventual rebrot del covid-19 permetrien ja el canvi de fase", sosté el govern regional, en una nota distribuïda als mitjans. L'informe del ministeri, filtrat a El País dissabte passat abans que al mateix executiu madrileny, a grans trets indicava que la comunitat no tenia prou desenvolupats els mecanismes de detecció per falta de personal a l'atenció primària. "El govern madrileny entén que la manera com s'han pres les decisions des del ministeri de Sanitat podria vulnerar diversos principis i normes essencials del nostre ordenament jurídic", afegeix. Fonts de la Comunitat de Madrid consultades per l'ARA no concreten quins preceptes legals s'haurien vulnerat, a l'espera del recurs que s'acabi presentant.

Sanitat va remetre l'informe en el qual negava per segona vegada el pas a la fase 1, però Ayuso ho va considerar un "atac polític". En la nota elaborada aquest dimecres, la Comunitat de Madrid no insinua aquestes motivacions, però sí que qüestiona els criteris de Sanitat i assegura que "no tenen relació directa amb els indicadors del pla per a la transició a la nova normalitat del govern espanyol". A més, el gabinet d'Ayuso assegura tenir "dubtes raonables" que els indicadors s'estiguin aplicant de manera "homogènia" a totes les comunitats, de manera que podrien no tenir "validesa jurídica" i estar vulnerant el "principi d'igualtat", considera l'executiu madrileny.

Una setmana abans el ministeri de Sanitat ja havia desestimat també l'avenç de Madrid en el desconfinament. En aquella ocasió, però, no va enviar cap document a la conselleria madrilenya, sinó que en una reunió bilateral amb el ministeri es va argumentar que l'atenció primària no estava prou preparada encara. "Podria suposar un defecte greu", assevera el govern de la capital espanyola en relació al fet que no hi hagi un informe que justifiqui la primera denegació. Aquella sol·licitud va estar marcada pels dubtes al propi govern d'Ayuso, amb la dimissió inclosa de la directora general de Salut Pública, Yolanda Fuentes. De cara a dilluns vinent el govern madrileny ha tornat a demanar el pas a la fase 1.