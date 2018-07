Ciutadans i el PP acusen Pedro Sánchez de deixar els presos en mans de partits que "han participat en cops d'estat"

Tant Ciutadans com el PP han carregat aquest dimarts contra l'acostament de presos a Catalunya, ara que el seu trasllat ja ha començat i s'espera que arribin d'aquí poques hores als centres penitenciaris més pròxims al seu lloc de residència. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de convertir "la política penitenciària en negociació política": "No hi ha hagut mai un cas d'acusats per rebel·lió que siguin controlats per partits que han participat en cops d'estat". Per al partit taronja, amb l'acostament Pedro Sánchez vol pagar el "deute" que té amb els independentistes "per haver-lo fet president", especialment de cara a la reunió prevista per a la setmana que ve entre el president i el cap de l'executiu català: "L'única lleialtat és la de Sánchez al separatisme perquè els deu la presidència".

Per la seva banda, el PP de Catalunya tem que els presos puguin tenir unes millors "condicions" pel fet de ser traslladats a unes presons sota el control del Govern. Ho ha afirmat el portaveu adjunt dels populars al Parlament, Santi Rodríguez, que també ha alertat que l'acostament doni lloc a més "mobilització", "pelegrinatge" als centres penitenciaris i actituds de "propaganda" per "reforçar publicitàriament" la causa independentista.

Aznar carrega contra els presos

L’expresident del govern espanyol José María Aznar també ha criticat en una entrevista a Onda Cero que “els presos colpistes estiguin sent traslladats a presons a Catalunya dirigides administrativament pels colpistes”. Un acostament que ha titllat d'“error greu” del govern espanyol “des del punt de vista de la nació espanyola i de l’Estat” i que es pot atribuir també als que “no van intervenir aquesta autonomia per desarticular el moviment separatista” i que han permès, per tant, que “el moviment separatista segueixi viu”.

“Sincerament, és una actuació amb conseqüències devastadores”, ha afirmat Aznar, que ha atribuït la situació a l’operació diàleg dirigida per Soraya Sáenz de Santamaría quan era vicepresidenta del govern espanyol. Segons l’exlíder del PP, tot el que ha passat hauria de provocar “una reflexió”, ja que “si els electors catalans constitucionalistes diuen que prefereixen aquest senyor –en referència a Rivera– que el president del govern, es tracta d'un missatge molt fort”. Aznar ha afirmat que hi ha “un cop d’estat sense resoldre” a Catalunya que “és la principal amenaça” que té l’Estat. “Estem vivint una circumstància política bastant insòlita: Espanya ha patit un cop d’estat, el cop d’estat no s’ha resolt ni s’ha desarticulat, s’ha produït una intervenció de l’autonomia i s’han posat a disposició de la justícia alguns dels colpistes, però la intervenció ha servit per convocar unes eleccions un mes després del cop d’estat, que han tornat a guanyar”, ha lamentat.

Ha atribuït aquests “errors” als “responsables” de l’operació diàleg “per fer Junqueras president de la Generalitat”, és a dir, Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, i ha contraposat la situació al Pla Ibarretxe, que “es va desarticular”. Segons Aznar, totes aquestes coses “desarmen la nació espanyola” i hi ha un cabal polític “que s’està dilapidant”. “Ens en penedirem” , ha afirmat.