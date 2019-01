Vox entraria per primer cop al Congrés amb un 3,7% d'estimació de vot, segons el CIS

La irrupció de l'extrema dreta a Andalusia amb 12 escons ja té una translació directa en l'enquesta que elabora cada mes el Centre d'Estudis Sociològics (CIS). Si se celebressin eleccions ara mateix a l'Estat, Vox irrompria al Congrés de Diputats amb un 3,7% d'estimació de vot. L'enquesta no ofereix una forquilla d'escons, però els ultres de Santiago Abascal augmentarien així el percentatge de vots recollits els últims mesos en el mateix baròmetre. Amb tot, l'estudi els dona encara poc suport respecte a la resta de sondejos.

L'últim publicat per 'El Mundo', elaborat també el desembre després de les andaluses del 2 de desembre, assenyalava que Vox entraria amb força al Congrés amb un 13% dels vots i entre 43 i 45 escons, cosa que donaria una àmplia majoria a la dreta espanyola, uns resultats que el partit ha fet servir per pressionar el PP i Cs i encarir el suport a la investidura a Andalusia –cosa que ha portat els populars a oferir ampliar als homes les ajudes a les víctimes de violència en l'àmbit familiar–. En l'enquesta del CIS, en canvi, si bé la dreta guanya suports i l'esquerra en perd, el PSOE i Units Podem continuen sumant tres punts per sobre del conjunt dels conservadors.

El CIS tot just va començar a tenir en compte l'extrema dreta el setembre, quan Vox va sortir per primer cop de l'apartat "altres partits" juntament amb la formació animalista PACMA. Llavors recollien un minso percentatge de l'1,4%, però molt més alt respecte als resultats que van treure en les eleccions del 26-J del 2016: un 0,2% amb un total de 46.781 vots, per sota d'UPyD i molt lluny del PACMA, amb 284.848 vots.

La llei electoral espanyola estableix que arrencar un escó al Congrés surt molt car als partits d'àmbit estatal. No en va, a Esquerra Unida (IU) li va costar més de 461.000 vots el desembre de 2015 -Vox ja en va treure 400.000 a Andalusia- amb un 3,67% dels vots quan no es va presentar amb Podem. El mínim estatal per treure un escó sol ser un percentatge del 3% –tot i que depèn sempre de la província d'on provinguin els vots, ja que un vot a Sòria val més que un vot a Madrid–. Amb tot, un 3,7% podria ser suficient perquè els ultres de Vox entressin amb dos escons al Congrés, com ho va ser en el seu moment amb IU –caldria tenir en compte també la participació.

Les esquerres perden pes

Pel que fa la resta de partits, les esquerres espanyoles perden pes mentre que la dreta en guanya. El PSOE continua baixant lleugerament i ja se situa per sota del llindar del 30% que va superar el setembre amb el canvi en la cuina del CIS –quan va passar a ser mensual–. Ara els socialistes baixen 2,3 punts, fins a un 28,9%. Però qui es veu més perjudicat per la irrupció de l'extrema dreta és Units Podem, que juntament amb les confluències perd més de tres punts respecte del novembre: d'un 18% a un 14,9%.

Podem, el més perjudicat

La baixada de Podem és, sobretot, acusada al País Valencià, on la vicepresidenta de la Generalitat i líder de Compromís, Mònica Oltra, ha avançat que no reeditaran la coalició amb la formació lila de cara a les pròximes eleccions espanyoles perquè no els comporta un augment de vots –consideren que ara mateix la formació de Pablo Iglesias resta–. Al País Valencià, doncs, l'estimació de vot per a Compromís-Podem passa d'un 2,4% el novembre a un 1,9%. A la resta de l'Estat –sense tenir en compte les confluències– Podem passa d'un 11,9% a un 9,1%, és a dir, perd 1,8 punts. A Galícia, en canvi, En Marea guanya 0,3 dècimes percentuals.

El PP i Cs es mantenen malgrat Vox

Ciutadans, en canvi, només perd tres dècimes per l'augment de l'extrema dreta i passa d'un 18,2% a un 17,9%. El PP es manté igual. Si se sumen percentatges, les esquerres espanyoles sumen en aquest últim baròmetre un 43,8% d'estimació de vot, mentre que la dreta ho fa un 40,7%. Amb tot, no és possible calcular quina seria la translació en escons al Congrés de Diputats.

El PDECat es recupera

A Catalunya, ERC es manté amb un 4,7% (una dècima menys) i el PDECat remunta d'un 0,8% a un 1,4%. En Comú obtindria un 2,7%, també una dècima menys però es continua mantenint estable baròmetre rere baròmetre.

Sánchez, el més ben valorat

En l'apartat de líders estatals, Pedro Sánchez continua sent el més ben valorat en una escala de 10 –si bé tots suspenen–. Reedita la nota de 3,9 del novembre. Albert Rivera el segueix amb un 3,7 –augmenta dues dècimes–, Casado amb un 3,4 –n'augmenta quatre– i Iglesias amb un 2,9 –en perd una–. El nom de Santiago Abascal, el líder de Vox, apareix per primer cop com a possible candidat a la presidència del govern espanyol. En la pregunta sobre qui pot fer més en la Unió Europea en aquests moments, un 17,6% diuen que Sánchez, un 11% Rivera, un 9,6% Casado, un 7,6% Iglesias, només un 5,1% l'actual ministre d'Exteriors, Josep Borrell, i un 0,7% opina que Abascal pot influir en la UE.

Múltiples canvis en la cuina del CIS

Des del setembre que el CIS ha fet múltiples canvis en la forma en què calcula el vot que està portant els sociòlegs a tenir problemes per comparar les dades d'un mes a l'altre. No en va, es continua parlant d'estimació de vot -el percentatge resultant després de passar per una cuina bastant opaca, com era en l'època del PP-, però avui en dia el CIS de José Féliz Tezanos ja no l'anomena d'aquesta manera. Si el novembre parlava de vot més simpatia en tant per cent sobre el vot de les candidatures, ara parla de percentatge de vot directe sobtre el vot emès.

Si ens fixem en el vot directe en l'enquesta sobre el cens -el que no ha canviat d'un baròmetre a l'altre-, Vox es quedaria en un 2,7% -un punt percentual més que el desembre-, mentre que el PSOE obtindria un 21,3% (+1,9), el PP 14,1% (+2,6), Cs 13,2% (+1,8) i, paradoxalment, Podem es mantindria amb un 11%.