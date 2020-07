La fi de l'alarma reforça la coalició de Sánchez i Iglesias però el PP també creix, segons el CIS

La crisi del coronavirus continua sense desgastar la coalició de govern a Espanya, segons l'últim baròmetre del CIS. I això que ara fa uns dies el mateix Centre d'Investigacions Sociològiques publicava un estudi en el qual gairebé la meitat dels espanyols admetien haver perdut confiança en l'executiu estatal durant la pandèmia. El tàndem format per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias surt reforçat de la fi de l'estat d'alarma i el bloc d'esquerres creix 1,6 punts percentuals, mentre que el de dretes baixa tres dècimes. El PSOE manté un ampli avantatge respecte al PP, i Unides Podem recupera els suports perduts els últims mesos, sempre segons la cuina de l'ens dirigit per l'exdirigent socialista José Félix Tezanos.

Però l'auge de la coalició de govern no es fa a costa del PP, que també surt reforçat amb l'entrada a la nova normalitat. En el sondeig d'aquest juliol –elaborat del dia 1 al 9 d'aquest mes–, el PP és el partit que més creix, fins a 1,2 punts percentuals, i passa d'un 20% d'estimació de vot a un 21,2%, i retalla –però per la mínima– la distància amb els socialistes, que passen d'un 31,3% d'estimació a un 32,1%, el percentatge més alt des de les eleccions generals del novembre. La distància entre els dos competidors es redueix només per tres dècimes. El creixement dels populars és, de fet, el més important des dels comicis del 10-N.

Unides Podem aconsegueix trencar la tendència a la baixa i passa de l'11,4% d'estimació de vot a un 12,1%, superant per primer cop a l'extrema dreta i recuperant una virtual tercera posició al Congrés que no tenia des del febrer. L'augment del PP juga en detriment de Vox i Ciutadans. D'una banda, els de Santiago Abascal passen d'un 12,5% a un 11,6%, mentre que els d'Inés Arrimadas cauen d'un 9,4% a un 8,8%. En els darrers baròmetres Ciutadans havia augmentat en paral·lel a l'estratègia d'aixecar el cordó sanitari al PSOE.

Pel que fa els partits catalans, ERC augmenta una dècima percentual i passa d'un 2,6% a un 2,7%, mentre que Junts augmenta tres punts, de l'1,2% del juny a l'1,5%. Amb tot, es tracta de resultats molt baixos en comparació amb els que van obtenir en les eleccions espanyoles del novembre. La CUP, per contra, perd una dècima i passa d'un 0,7% a un 0,6%, i des que va començar la crisi del coronavirus no ha fet més que recular posicions en el baròmetre del CIS. Ara bé, el baròmetre estatal és menys precís a l'hora de fer pronòstics per a les forces polítiques que només es presenten en un territori.

Sánchez torna a aprovar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, continua sent, de lluny, el líder espanyol amb més bona nota sobre 10. Si bé al març no va aconseguir aprovar- amb un 4,9 de mitjana, en l'enquesta d'aquest mes torna a recuperar posicions i treu un 5,1. La resta de líders ja estan per sota del 4. Tot i no haver estat en primera línia l'últim mes per la baixa per maternitat, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, es manté amb un 3,9, mentre que el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, també es manté respecte al juny amb un 3,7. El líder del PP, Pablo Casado, augmenta una dècima fins a un 3,5 i el de Vox n'augmenta dues, però continua a la franja més baixa amb un 2,5.

El PP assegura que guanyaria les eleccions

Els resultats del baròmetre, però, contrasten de ple amb els de l'enquesta difosa aquest dimarts per l' Abc i que un estol de dirigents del PP han retuitejat pels descosits, ja que per primer cop des de les eleccions els populars aconsegueixen superar el PSOE. Segons l'estimació de vot de GAD3, el PP de Pablo Casado es convertiria en primera força si ara mateix se celebressin eleccions i obtindria fins a 121 escons, quatre més que el PSOE. Unides Podem, al seu torn, en perdria 10 i passaria dels 35 als 25. Però la pitjor patacada seria per a Vox, que passaria de 52 a només 33 escons, una debacle que rendibilitzarien els populars. Al seu torn, Ciutadans passaria de 10 a només 6 escons.