Batet afirma que "seria millor que no hi hagués presos per poder fer política a Catalunya"

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha afirmat que "seria millor que no hi hagués (polítics) presos per poder fer política a Catalunya" i ha indicat que el Govern "només podia fer una cosa", que és traslladar-los a presons catalanes, on la competència és de la Generalitat. "Tota la resta, depèn del poder judicial", ha afegit. "Per fer política, que és el que nosaltres volem fer, és clar que seria millor que no hi hagués presos, però és una decisió judicial que nosaltres hem de respectar. I això no pot impedir apostar per aquesta agenda de normalitat", ha indicat la titular de Política Territorial en una entrevista a 'El País'.

La ministra subscriu així les paraules del ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, que, el passat 11 de setembre, a la jornada de celebració de la Diada a Catalunya, va dir que hauria preferit que el jutge considerés altres mesures per evitar la fugida dels polítics catalans empresonats que no fos la presó incondicional. Preguntada pel "gir" del president del Govern, Pedro Sánchez, en la seva relació amb el president de la Generalitat, Quim Torra, Batet ha negat que es degui al fet que necessita els independentistes per governar, com denuncien Cs i PP: "El senyor Torra és president de la Generalitat, una institució democràtica amb la qual hem de ser capaços d'entendre'ns ". "El problema del PP i Ciutadans és que denunciar que la situació a Catalunya està molt malament és fàcil. I després què? És evident que hi ha hagut un deteriorament de la convivència enorme a Catalunya, en les relacions personals. Però hem de preguntar-nos què podem fer per millorar-la ", ha asseverat.

La polèmica de la tesi, "soroll interessat"

Pel que fa a la dimissió de Carmen Montón com a ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, i la polèmica per la tesi doctoral de Pere Sánchez, Batet ha respost que és "soroll interessat" de l'oposició perquè està "molt nerviosa", i ha asseverat que el seu govern treballa per prendre mesures en matèria de controls dels currículums dels polítics "amb gent molt professional i qualificada". "Sí, tenim dificultats amb 84 diputats, però estem disposats a negociar i tenim un projecte", ha apuntat la ministra, que ha assegurat també que el Govern té projecte "per a estona" i que, tot i que és Sánchez qui té la potestat per convocar eleccions, per als ministres, aquest escenari d'avançament "com que no existeix".