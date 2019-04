Batet apuja el to: "Esquerra no és de fiar"

Els socialistes acceleren revolucions. I és que en una campanya marcada, fins ara, per la contenció i la premissa de "no cometre errors", el PSOE ha trobat dos motius de rauxa sense desviar-se del seny: ERC i la mobilització dels votants. "ERC no és de fiar", advertia la candidata del PSC, Meritxell Batet, ja que, ha lamentat, en els moments "decisius "no ha estat a l'altura, ha tingut altres prioritats".



I és que mentre Oriol Junqueras demanava "retirar les línies vermelles" per investir Pedro Sánchez i optar pel diàleg, els socialistes han apuntat els republicans des de l'inici de campanya. "Ser d'esquerres és no haver impedit els pressupostos de Pedro Sánchez", ha reiterat la candidata. En aquest mateix sentit es pronuncia el número 2 d'Esquerra, Gabriel Rufián, que interpel·la els socialistes a vegades com a futurs aliats i d'altres com a repressors. Sigui com sigui, i d'acord amb les enquestes, o els uns o els altres s'embutxacaran la victòria a les urnes des de Catalunya.

Votar per no lamentar

L'acte d'aquest diumenge a Pineda ha recollit una altra advertència: no confiar-se. Després dels resultats favorables del CIS, el PSOE tem una desmobilització com la que va experimentar Susana Díaz a Andalusia. "No serveix de res lamentar-se, que l'hi expliquin als andalusos", recordava Batet. Una idea que també ha defensat el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, que ha ironitzat: "Sense els vots, les il·lusions es tornen botifarrons".



Abandonat les metàfores gastronòmiques –i en al·lusió a la petició dels militants de "no allargar-se" i evitar que es passés la paella–, Iceta ha llançat una última advertència, en aquest cas, en termes aeronàutics: "Us ho indicaré com fan els auxiliars de vol: o endavant o enrere", ha gesticulat. Així, la necessitat d'enderrocar la "triple dreta" que combat per veure "qui és més de dreta es manté. "Anem cap a l'època dels Picapedra", ha avisat Iceta, que, dirigint-se als votants, ha recordat que no serveix dir "Aniria bé que guanyéssiu", sinó que "cal anar a votar".



Acompanyats de l'alcalde Xavier Amor, al càrrec des del 2007, així com de la diputada al Parlament de Catalunya Alícia Rodríguez, Pineda ha escoltat les fites aconseguides pel govern socialista en aquests vuit mesos de govern en matèria de sanitat i d'ecologisme. "No són el mateix vuit anys d'un PP de retallades, tripijocs i corrupció que vuit mesos d'un govern de solucions amb el PSOE", ha indicat Amor, que ha aprofitat per reclamar un "hospital comarcal digne" al Maresme. "La dreta mira amb menyspreu, mentre que els socialistes miren de cara els problemes de la gent", ha considerat l'alcalde.



"Hem governat deu mesos i hem fet coses impensables", ha valorat la candidata del PSC, que ha utilitzat com a exemple la pujada del salari mínim interprofessional i l'equiparació de les pensions a l'IPC. En aquest sentit, Batet ha instat a "recuperar l'orgull de Catalunya" en matèria d'ecologisme i sanitat, i ha apel·lat a anys passats en què a Espanya "envejaven" les oportunitats de Catalunya. Per això, i en contraposició a les "polítiques extremes" de les dretes, ha dit: "Cada vegada que ens insultin, nosaltres donarem una nova idea", ha manifestat en al·lusió a les crítiques dels de Casado, Rivera i Abascal.