Bèlgica recorda que només es concedeix asil polític quan la "persecució" és evident i es corre risc al país d'origen

Carles Puigdemont i diversos membres del seu gabinet serien a Bèlgica per demanar-hi asil polític, segons informen diversos mitjans de comunicació. El Govern manté silenci absolut sobre aquesta qüestió tot i l'expectació mediàtica que s'ha generat a Brussel·les. El comissari general belga per als refugiats i els apàtrides, Dirk Van den Bulcke, ha evitat comentar el cas de Puigdemont, però ha recordat aquest dilluns que per concedir asil a qualsevol persone és necessari que hi hagi "senyals seriosos de persecució" o que corri risc en el país d'origen.

"Hi ha d'haver-hi senyals de persecució, però, fins i tot en aquest cas, s'ha de demostrar una impossibilitat d'obtenir protecció al seu país", ha indicat en declaracions a la cadena de televisió RTL i recollides per l'Agència Efe.

La petició d'asil estaria justificada segons el secretari d'estat belga de Migració i Asil, Theo Francken, i així ho va explicar aquest diumenge en declaracions públiques que van ser matisades immediatament pel primer ministre del país, Charles Michel: "No està en absolut en l'ordre del dia del govern".

Segons Van den Bulcke no és "normal" que es concedeixi asil polític a un ciutadà d'un altre estat membre de la UE, "excepte, en teoria, en situacions molt excepcionals, molt especials". De fet, Bèlgica és dels pocs països de la Unió Europea que preveu un procediment d'asil per a altres ciutadans europeus, que haurien de presentar la sol·licitud a l'oficina d'estrangeria. De moment, el govern belga no aclareix si Puigdemont i els consellers que són amb ell ja ho haurien fet. Un cop rebuda, la sol·licitud seria resposta en un termini màxim de 5 dies.