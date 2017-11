Bombers i veïns de Reus declaren per incitació a l'odi contra la Policia Nacional

Després de la declaració de l'alcalde de Reus i sis regidors davant el jutjat per un delicte d'incitació a l'odi, aquest divendres ha estat el torn de quatre bombers i dos veïns per la mateixa causa. Tots ells van ser denunciats per la Policia Nacional.

El jutjat d'instrucció número 2 de Reus investiga, per una banda, els representants polítics per haver signat un manifest per rebutjar la violència policial de l'1 d'octubre i; per altra banda, els bombers i els altres dos veïns de la ciutat, que treballen a un gimnàs, per haver participat en concentracions davant la comissaria de la Policia Nacional de Reus, i també a les portes de l'Hotel Gaudí, on s'allotjaven diversos agents. Als bombers, a més, també se'ls atribueix un delicte de malversació.

Els quatre bombers han respost només a les preguntes dels seus advocats, mentre que les altres dues persones han contestat a totes les preguntes, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Avui estem a #Reus en suport a 4 bombers que han hagut de presentar-se davant del jutge per respondre per dos presumptes delictes: incitació a l’odi i malversació de fons, arran d’una denúncia feta per la policia espanyola.

Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'edifici judicial per donar suport als investigats, segons ha informat la sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana dels bombers.