L'alcalde de reus i tres regidors declaren davant d'un jutge per haver signat un manifest contra la violència policial de l'1-O

L'alcalde de Reus i sis regidors del consistori estaven citats a declarar aquest dijous com a investigats al jutjat d'instrucció número 2 de Reus. La citació correspon a la causa oberta contra ells i sis persones més, després d'una denúncia de la Policia Nacional, per un presumpte delicte d'incitació a l'odi per haver signat un manifest contra la violència policial de l'1-O. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), dels set càrrecs electes que estaven citats a declarar aquest dijous, només han comparegut quatre: l'alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDECat), i els regidors Montserrat Vilella (PDECat), Noemí Llauradó (ERC) i Jordi Cervera (Ara Reus).

La declaració de la regidora Mariona Quadrada (CUP) s'ha suspès perquè la seva advocada tenia un altre assenyalament i les declaracions de Marta Llorens (CUP) i Oriol Ciurana (CUP) no s'han pogut fer perquè els dos investigats no han comparegut al jutjat. El tribunal ha fet la crida dels dos investigats a la sala de vistes i a l'oficina judicial sense obtenir resposta, sempre amb la presència del seu advocat a la sala de vistes. Pel que fa als quatre investigats que han declarat aquest dijous, només han respost les preguntes dels seus advocats.

Aquesta causa oberta pel jutjat de Reus compta amb un total de 13 investigats: l'alcalde, els sis regidors, quatre bombers i dues persones responsables d'un gimnàs. En el cas dels bombers, també se'ls acusa de malversació. Els investigats que no són càrrecs electes estan citats a declarar aquest divendres. La causa sorgeix d'una denúncia de la Policia Nacional contra els representants polítics de Reus que el 3 d'octubre van signar un manifest per rebutjar la violència policial de l'1-O i per demanar la retirada dels agents desplaçats a Catalunya de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. El cos també va denunciar les concentracions davant la comissaria de la Policia Nacional de Reus i l'Hotel Gaudí, on s'allotjaven diversos agents.