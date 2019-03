Bonvehí trasllada al consell nacional del PDECat que Artadi serà la número dos de Forn a Barcelona i Munté la tres

El consell nacional del PDECat està reunit aquest diumenge a l'Hotel Hesperia Tower de l'Hospitalet per ratificar l'acord amb JxCat a les europees, municipals i generals. La reunió es produeix en un clima d'alta tensió a les files del partit de David Bonvehí, ja que una part de la formació recela del pacte que s'ha tancat amb l'expresident Carles Puigdemont, exiliat a Waterloo, i Jordi Sànchez, pres a Soto del Real i que serà el cap de llista de la candidatura al Congrés dels Diputats.

La trobada, que es produeix a porta tancada, ha començat amb la intervenció del president del PDECat, David Bonvehí, per informar sobre els acords que ha arribat en les darreres setmanes amb la direcció del grup de JxCat al Parlament. Segons fonts consultades per l'ARA, ha traslladat als quadres del partit que la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, serà la número dos de Joaquim Forn a Barcelona, i la candidata del PDECat, Neus Munté, ocuparà la tercera posició.

L'anunci oficialitza, en certa manera, el pas que feia temps que s'estava debatent des de feia temps a les files de JxCat i que la mateixa Artadi encara no ha fet formalment.

Això situa l'actual delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, com a número quatre de la candidatura, si és que finalment acaba arribant a un pacte amb l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, que també afrontarà la campanya des de la presó.

Model de governança aprovat: decisions Sànchez-Bonvehí

D'altra banda, el consell nacional també ha aprovat el model de governança que s'establirà en les llistes de JxCat d'ara a les eleccions municipals. Es tracta d'un model de governança 50-50 que consistirà en que la presa de decisions s'haurà de fer de mutu acord entre David Bonvehí, president del PDECat, i Jordi Sànchez, que serà el cap de llista de JxCat i és president de la Crida. Ambdós tindran capacitat de veto mútua, és a dir, no es podran prendre decisions si no hi ha un consens entre els dos dirigents.

Segons ha detallat, la governança comuna, a través d'una direcció, s'articularia després de les eleccions municipals, quan hi hagi grups de JxCat al Congrés, a l'Eurocamobra, als municipis i el ja existent al Parlament.

Aquesta és una de les bases del pacte entre JxCat i el PDECat al que ha arribat Bonvehí i que intentaria garantir que el partit participi en totes les decisions. Es tracta d'evitar, segons les fonts consultades, el que va passar a les eleccions del 21-D, on el PDECat ha quedat relegat de les decisions al Parlament.