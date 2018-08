Bonvehí avisa a Sánchez que si no proposa "solucions polítiques" per Catalunya "li serà difícil acabar la legislatura"

Avís del PDECat al govern de Pedro Sánchez. El president del PDECat, David Bonvehí, ha advertit aquest dimecres a l'executiu espanyol que "ho té més difícil que el govern de Torra per aprovar els pressupostos perquè han de desbloquejar la situació a Catalunya". En una entrevista a Europa Press, Bonvehí ha advertit a Sánchez que "si no posa solucions polítiques sobre la taula, li serà difícil acabar la legislatura", ja que té minoria al Congrés dels Diputats i necessita el suport dels independentistes.

"Hem après que amb bones paraules no n'hi ha prou i, per tant, esperem que en les pròximes setmanes i mesos ofereixin solucions correctes i adequades" per donar resposta al procés sobiranista, ha dit. Bonvehí ha explicat que el vot del PDECat a favor de la moció de censura presentada pel PSOE es va fer perquè el nou govern tingui en compte la situació política a Catalunya.

D'altra banda, el president del PDECat s'ha mostrat convençut que arribaran a un acord amb la CUP o els comuns per aprovar els pressupostos del 2019. De fet, no ha volgut restringir l'àmbit negociador només amb els anticapitalistes, sinó que assegura que "hi ha altres partits i alguns ja ho han començat a dir, com ara els comuns, amb els que podem parlar de com han de ser els pressupostos".

En aquest sentit, ha rebutjat la idea que el Govern prorrogar els comptes perquè les previsions econòmiques han millorat i l'administració comptarà amb més ingressos: "No ens podem permetre el luxe que, si la Generalitat té més ingressos, no reverteixin les polítiques a favor de la gent del país".

Autocrítica per la "falta d'estratègica conjunta" entre l'independentisme

Bonvehí també ha aprofitat l'entrevista per fer autocrítica i ha dit que "falta una estratègia conjunta" entre l'independentisme. Així, ha emplaçat a les forces sobiranistes a recuperar els espais de diàleg comuns, tot i que ha negat que les discrepàncies puguin trencar la legislatura. "Hi ha masses coses en joc. El país està massa en joc i el que tenim entre mans és massa gran perquè no fem una estratègia conjunta", ha assegurat. De fet, ha assegurat que aquests espais de diàleg s'haurien d'obrir per incorporar els comuns i fins i tot, el PSC.