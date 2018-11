Borràs assegura que Buch li va dir que no l'investigaven i després matisa: "No m'ha passat cap mena d'informació"

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha ofert al llarg d'aquest matí diverses versions sobre la informació que li hauria donat o no el titular d'Interior, Miquel Buch, en relació a la investigació de la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Un dia després que els Mossos anessin a l'ILC (ILC) per requerir documentació, Borràs ha assegurat en una entrevista a RAC 1: "Només sé el que ha dit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: Que no em s'està investigant. I el que em comenta el conseller d'Interior: que els Mossos no m'estan investigant".

El que li "comenta" Buch, però, va canviant a mesura que Borràs s'explica en diverses entrevistes al llarg d'aquest dimecres. Tant és així, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha arribat a afirmar: "No m'ha passat cap mena d'informació sobre una cosa sobre la qual ell no en te cap informació". El conseller, de fet, no hauria de disposar de cap detall de la investigació, atès que està sota secret de sumari, i és per això que des de la conselleria d'Interior neguen que es traslladés cap informació a Borràs. Asseguren que l'única cosa que li va dir és que els Mossos van actuar com a policia judicial.

Però aquí no ha acabat la cosa. En una altra entrevista, en aquest cas a la SER, la consellera ha tornat a matisar les seves paraules per deixar clar que no ha rebut "cap informació" per part de Buch, si bé ha explicat: "Ahir estava al Palau de la Generalitat i estàvem de costat. Li vaig dir: 'Sembla que m'investiguen'. I em va dir: 'Espera, deixa'm que miri. No se't investiga, però vaja, hi ha secret de sumari i per tant no en sé res".

Al marge del què li digués o no el conseller d'Interior, el que queda clar és que en aquests moments no hi ha constància que Borràs està sent investigada. Com a aforada no la podria investigar un jutjat ordinari sinó que hauria de ser el Tribunal Superior de Justícia. Segons fonts properes al cas, la causa la porta un jutjat de Barcelona, que investiga diversos contractes menors relacionats amb la gestió de Borràs al capdavant de la ILC.