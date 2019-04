Borrell acusa Podem de voler una "autodeterminació per a tothom" a Espanya

El ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha aparegut aquest dilluns per primer cop a la campanya del PSC i ha aprofitat per criticar el model "confederal" que assegura que planteja Podem per a Espanya. "Proposen una espècie d'autodeterminació per a tothom que no té cap mena de suport a Espanya", ha dit en declaracions des del pavelló Mies van der Rohe, a Barcelona.

Borrell s'ha mostrat convençut que la millora de la situació socioeconòmica fa que moltes persones ja no vegin amb bons ulls el model territorial que defensen els de Pablo Iglesias, motiu pel qual molta gent que a les últimes generals va votar els comuns tornarà a optar pel PSC. Segons ha augurat, hi haurà un "gran transvasament" de vots i el partit que lidera Miquel Iceta tornarà a ser el "pal de paller" d'una Catalunya que acabarà amb diversos "anys d'incertesa", en referència al Procés.

El ministre, que també és candidat del PSOE a les europees, ha assenyalat els tres models territorials que, al seu parer, competeixen en aquestes eleccions. Obviant l'opció independentista, Borrell ha parlat de la proposta confederal, "on cada part del país pugui triar quan vulgui deixar formar part de l'Estat"; la recentralitzadora, que proposen PP, Cs i Vox, i la que busca consolidar la descentralització i desenvolupar l'estat autonòmic, tal com ha definit la proposta dels socialistes.

Aquest dilluns, de fet, el PSOE ha presentat el seu programa, en el qual rebutja l'autodeterminació i el 155 permanent però no fa cap referència a la reforma federal de la Constitució ni a la "plurinacionalitat" que tant defensava Pedro Sánchez en les primàries del partit. La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha insistit que no es tracta d'una renúncia al federalisme, i ha argumentat que el mateix programa fa referència a les declaracions de Granada i Barcelona, on sí que es preveu la via federal.

Borrell, que ha intervingut al costat de Batet i dels candidats a l'alcaldia de Barcelona i a les europees del PSC, Jaume Collboni i Javi López, no ha sortit del guió quan se li ha preguntat per la conveniència o no d'un pacte postelectoral amb Cs. Primer ha cedit la paraula a Batet, que ha repetit un cop més la voluntat d'aconseguir una majoria suficient a l'Estat per no dependre de cap partit; després, el ministre ha subscrit les explicacions de la candidata i ha canviat de tema per destacar que "tot sembla assenyalar que el PSC tornarà a ser primera força a Catalunya [...]. El vent bufa pel bon costat", ha sentenciat.

El ministre, que de moment no està previst que torni a fer campanya a Catalunya, sí que s'ha referit a Vox i ha dit que després de demostrar "tenir una força inesperada" a Andalusia confia que "no sigui capaç" de donar suport a un govern de dretes a Espanya. "L'extrema dreta ja és una realitat", s'hi ha sumat López, que ha reivindicat el vot socialista com l'únic que garanteix "convivència, autogovern, llibertats i futur". Collboni, que ha sigut el primer en intervenir, ha assegurat que els socialistes són "l'única força d'esquerres no independentista i sense complexos", un nou dard als comuns.