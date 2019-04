El PSOE explicita al programa el rebuig a l’autodeterminació i al 155 “permanent”

El PSOE ha inclòs al seu programa electoral, publicat aquest dilluns el rebuig explícit a l’autodeterminació i també a la creació d’un “estat d’excepció territorial permanent a través de l’article 155”. El document, que dona continuïtat als 110 punts que va fer públics el candidat a l’inici de la precampanya, però en aquesta ocasió sí que fa referència directa a la situació a Catalunya, que defineix com a “crisi del model territorial”. I ho fa per recuperar el compromís de donar “un nou impuls a l’autogovern”, en la línia del que va marcar la declaració de Granada del 2013, on es compromet a recuperar els articles tombats pel TC de l’Estatut.

El programa electoral no fa cap referènci directa a la “plurinacionalitat” que el candidat socialista va abraçar en les primàries que li van valer el retorn a la secretaria general del partit. Tot i així, sí que fa referència a la declaració de Barcelona del 2017, que sí que feia referència a aquesta plurinacionalitat, i afirmava la necessitat d’una reforma constitucional per garantir-la, en la línia de l’estat federal.

A més, aposta per una reforma Constitucional que “clarifiqui” les competències que són de l’Estat i quines són de les comunitats autònomes, per reduir la conflictivitat davant del TC per qüestions competencials. També aposta per incloure a la Constitució el funcionament del sistema de finançament.

També aposta pel reconeixement de les particularitats identitàries dels diferents territoris, amb el límit de la “igualtat”.